【Emily】李永達赴英 民主黨內訌未息 林卓廷批有人擁抱新選制謀「上位」

林：識李20年 離開定有苦衷

林卓廷叫小編喺fb傳話：「我認識李永達二十年，我相信佢為人，佢嘅離開一定有佢苦衷，正如許智峯走嗰陣我都講過，『去留肝膽兩崑崙』。就嚟係立法會選舉報名嘅日子，我相信民主黨入面會有*****絕少數嘅人*****選擇擁抱『完善』後嘅選舉制度謀求上位，就等佢哋同香港歷史及香港人自己交代啦！」

尹兆堅鬧完「契弟」再發炮：

個黨水深火熱時你哋去咗邊？

噚日再有黨友探尹兆堅，據知佢火氣未消，向黨友再傳話，話咪以為佢哋坐喺入邊就乜嘢都唔知，叫批評阿達嘅黨友唔好打算挑戰佢。阿尹仲叫人去搵涉事人對質，「你算係老幾？你哋班契弟冇達哥帶住當初根本做唔到領導層，依家都未知乜嘢事就沖（衝）出嚟鬧，有冇道義可言？」阿尹又鬧曾出言諷阿達不負責任嘅人，「個黨水深火熱嘅時候你哋去咗邊，頂過啲乜嘢？做咗領導層之後出席過幾多次中委會、會員大會？依家係邊個不負責任？」