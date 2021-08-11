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2021年8月11日星期三
港聞二
斥資11億 林鄭5招支援體育發展 學者：租場困難 誘業主減租助普及
劉慕裳：學界賽助發掘人才
環時指施壓美企撤港 美：編造事實 引入反制裁法 林鄭向京建議本地立法
貝鈞奇李靜參選體演界選委 法律界多兩人報名 累計15與席數相同
工聯勞聯報名勞工界現競爭 吳秋北：無可非議
蘋果日報印刷公司被追200萬工程費
製衣公司董事涉騙中銀4300萬
妻：鄧懷琛已上訴申法援 楊官華發聯署投訴法官 湯家驊：施壓或藐視法庭
6人涉屯門串謀縱火 作供警認口供寫錯
6人元氣集結求情指「困擾逾年半」 官：案件無重大延誤
當局慮防疫未開綠燈 渣馬能否去馬周四定
水上樂園早鳥優惠一度「售罄」 加價後再賣飛 海洋公園：大量訪客訂票致顯示售罄 系統現已復常
屯馬線通車不足兩月 鑽石山站月台塌3米長天花
物流初創受惠移民潮 網上一條龍搬家到海外
活用大數據 即時更新路線價格
兩大醫學院臨牀生 強制打針睇齊醫局
過敏門診逾4000人排期 醫局：各聯網派醫生清龍
電輪椅短路起火 七旬翁喪命
地盤工涉虐7歲智障女押後訊 官籲勿低估家庭暴力
綠置居收表7.2萬破紀錄 謝廷駿兄抽中 盼選啟鑽苑方便祭亡弟
申土地共享惹受益質疑 新地：元朗東成里項目成本未減
下載網相扮經營派對房 餐廳經理騙抗疫基金囚3月
將軍澳山坡發現人骨
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【Emily】李永達赴英 民主黨內訌未息 林卓廷批有人擁抱新選制謀「上位」
【Emily】快必獄中減廿磅：現更快更高更強
【Emily】八達通向港隊代表送奧運紀念卡
【Emily】前區議員余德寶賣畫支援地區工作
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【明報專訊】（請看附圖）
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