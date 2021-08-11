下載網相扮經營派對房 餐廳經理騙抗疫基金囚3月

被告麥浩霆（28歲）涉嫌詐騙，控罪指他於2020年5月17日至8月27日，透過「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」申請資助時，虛假表示在觀塘工業中心4期一個單位經營派對房間業務，意圖欺騙而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統籌處向其批出資助，而導致他獲益或政府蒙受不利。

案情指，被告於5月申請資助時附上從網絡下載的派對房間相片，當局人員檢查文件時發現場地和另一派對房間環境相似。人員上門調查後揭發單位為儲物空間，被告錄影會面下亦承認填寫虛假電話號碼，該筆資助終不獲政府批出。

開餐廳聘30員工 求情稱為取補貼免裁員

辯方求情指出，被告在2018年和友人合伙開餐廳，約有30名員工，他犯案是為取得補貼，避免裁員，且手法拙劣，亦無獲得資助。羅官表示疫情下百業蕭條，政府推出緊急援助計劃須簡化申請程序，否則作用不大，惟被告趁機犯案，屬有計劃行事，非一時衝動。因被告認罪獲扣減刑期後，被判囚3個月。

【案件編號：ESCC 1355/21】