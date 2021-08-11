綠置居收表7.2萬破紀錄 謝廷駿兄抽中 盼選啟鑽苑方便祭亡弟

新申請4.2萬 較上期多逾9倍

今期綠置居昨早舉行攪珠儀式，決定揀樓次序，首10個號碼分別是54、23、20、49、60、21、57、68、25及70。房委會共接獲7.2萬份申請表，是2016年推出綠置居計劃以來最高（見表），其中新申請有4.2萬份，較上期僅4000份多逾9倍。約5.9萬份家庭申請表中，參加「家有長者優先選樓計劃」的約有3.1萬份，1人申請則有1.3萬份。

謝廷駿骨灰安放在鑽石山靈灰安置所，其兄謝志堅昨抽中綠置居後在facebook報喜：「人生大事，感謝上天的眷顧」。他接受本報訪問稱 ，因弟弟安葬在鑽石山，若與家人搬到該區，也是「換個形式團聚」。他說今次是首次抽綠置居，初衷是希望方便拜祭與弟弟拉近距離，如今「第一關成功咗，仲有第二關」，期望10月揀樓有適合單位。他透露其申請號碼是攪珠結果首10個號碼。

今期綠置居推售項目包括鑽石山啟鑽苑2112個單位、上期賣剩的柴灣蝶翠苑8伙及青衣青富苑517伙，以及首次一併在綠置居計劃出售的約800伙租置回收單位。

反應熱 委員料因推售啟鑽苑及租置回收

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，早前估計今期約6萬多份申請，對錄得約7.2萬份感愕然，相信與啟鑽苑毗鄰港鐵鑽石山站及租置回收單位有關；在大批公屋住戶入表情况下，啟鑽苑、蝶翠苑貨尾及租置回收單位可望售罄，但青富苑約500伙細單位如要全數售出料有相當難度。