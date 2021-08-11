電輪椅短路起火 七旬翁喪命

下午2時10分，觀塘翠屏（北）邨翠柳樓一單位發生火警，冒出大量濃煙，街坊見狀報警。消防出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，花近半小時救熄。消防破門進入起火單位，發現一名男子昏迷，送往聯合醫院搶救後不治。警方及機電署人員到場調查。

單位檢30支卡式石油氣

死者74歲姓李，獨居於翠柳樓20樓一個單位。現場所見，起火單位為一個約200平方呎的一人單位，中央放置一張單人牀。單位內近門口位置有兩部電動輪椅，均已焚毁，近門口位置的牆身及雜物均已熏黑。其中一張電動輪椅被搬到單位外走廊，有探員拍照記錄。此外，單位內亦檢獲約30支卡式石油氣，消防處在單位外貼出通告，指會檢走危險品。

鄰居張女士形容，該李姓死者性格孤僻，甚少與人交談，亦不見有人前來探望他。

她指死者出入以電動輪椅代步，「好精神，周圍轆」。她又指，約2至3個月前，同層另一單位，另一名獨居長者在單位內死去多日，傳出臭味，由李首先發現報警，詎料數月後他同樣過身，感到可惜。

鄰居：區議員坐晒監 少人關心

指死者獨居性格孤僻

她又指不少區議員「被拉晒去坐監」，部分區議員辦事處只有職員當值，甚少有人關心獨居長者，除非主動安裝平安鐘，否則在單位內有意外也難以聯絡其他人協助。