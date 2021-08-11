港聞

港聞二

兩大醫學院臨牀生 強制打針睇齊醫局

【明報專訊】科大要求師生開學前提交疫苗接種或定期檢測紀錄，否則禁足校園，兩間醫學院亦對參與臨牀學習的學生有接種要求。港大醫學院向學生發電郵，要求接受臨牀培訓的學生須至少在上課前14天打齊兩針，另設寬限期至9月25日，其間須每周檢測。中大醫學院亦要求學生須遵守醫管局接種及檢測規定，否則不能進入醫院臨牀區域上課。明報記者

港大醫學院前日向全體學生發電郵，提到新學年將恢復面授課堂，學院積極鼓勵所有學生接種疫苗。為保障市民及病人健康，學院要求參與臨牀培訓的醫科、護理學、藥劑及中醫學生，需在參與有關課堂前至少14日打完兩針；若未能趕及於8月31日接種兩針，將獲寬限期至9月25日，其間須每周提交病毒檢測或抗體測試證明。如學生提交不適宜接種的證明，須接受醫學院指定醫生臨牀評估。

中大醫學院發言人昨回覆指，臨牀學習的學生須遵守醫管局對前線臨牀員工接種疫苗及病毒檢測政策，如因特殊原因或情况未能接種，必須按規定定期檢測，並呈報接種或檢測記錄。如未能符合上述醫管局的要求，有關學生將不能進入醫院的臨牀區域上課和學習。截至7月底，逾八成要到醫院上課的醫學生已接種疫苗。

特首林鄭月娥昨出席行會前表示，港府要求某些群體必須接種疫苗，否則自費檢測，樂見不少企業、機構及大學響應做法。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，科大要求師生接種疫苗的措施合理，相信其他大學要求打針的框架大致相同，建議大學管理層及早與學生溝通。

昨增4輸入 3人有打針

疫情方面，昨增4宗確診輸入新冠個案，其中3人曾接種疫苗。一名從法國抵港的54歲男子，他於3至4月在港接種了兩針復必泰，離港前驗出抗體。初步確診少於5宗。

（新冠疫情）

相關字詞﹕中大醫學院 港大醫學院 新冠疫情 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

斥資11億 林鄭5招支援體育發展 學者：租場困難 誘業主減租助普及
斥資11億 林鄭5招支援體育發展 學者：租場困難 誘業主減租助普及
劉慕裳：學界賽助發掘人才
劉慕裳：學界賽助發掘人才
環時指施壓美企撤港 美：編造事實 引入反制裁法 林鄭向京建議本地立法
環時指施壓美企撤港 美：編造事實 引入反制裁法 林鄭向京建議本地立法
貝鈞奇李靜參選體演界選委 法律界多兩人報名 累計15與席數相同
貝鈞奇李靜參選體演界選委 法律界多兩人報名 累計15與席數相同
工聯勞聯報名勞工界現競爭 吳秋北：無可非議
工聯勞聯報名勞工界現競爭 吳秋北：無可非議
蘋果日報印刷公司被追200萬工程費
蘋果日報印刷公司被追200萬工程費
製衣公司董事涉騙中銀4300萬
製衣公司董事涉騙中銀4300萬
妻：鄧懷琛已上訴申法援 楊官華發聯署投訴法官 湯家驊：施壓或藐視法庭
妻：鄧懷琛已上訴申法援 楊官華發聯署投訴法官 湯家驊：施壓或藐視法庭
6人涉屯門串謀縱火 作供警認口供寫錯
6人涉屯門串謀縱火 作供警認口供寫錯
6人元氣集結求情指「困擾逾年半」 官：案件無重大延誤
6人元氣集結求情指「困擾逾年半」 官：案件無重大延誤
當局慮防疫未開綠燈 渣馬能否去馬周四定
當局慮防疫未開綠燈 渣馬能否去馬周四定
水上樂園早鳥優惠一度「售罄」 加價後再賣飛 海洋公園：大量訪客訂票致顯示售罄 系統現已復常
水上樂園早鳥優惠一度「售罄」 加價後再賣飛 海洋公園：大量訪客訂票致顯示售罄 系統現已復常
屯馬線通車不足兩月 鑽石山站月台塌3米長天花
屯馬線通車不足兩月 鑽石山站月台塌3米長天花
物流初創受惠移民潮 網上一條龍搬家到海外
物流初創受惠移民潮 網上一條龍搬家到海外
活用大數據 即時更新路線價格
活用大數據 即時更新路線價格
過敏門診逾4000人排期 醫局：各聯網派醫生清龍
過敏門診逾4000人排期 醫局：各聯網派醫生清龍
電輪椅短路起火 七旬翁喪命
電輪椅短路起火 七旬翁喪命
地盤工涉虐7歲智障女押後訊 官籲勿低估家庭暴力
地盤工涉虐7歲智障女押後訊 官籲勿低估家庭暴力
綠置居收表7.2萬破紀錄 謝廷駿兄抽中 盼選啟鑽苑方便祭亡弟
綠置居收表7.2萬破紀錄 謝廷駿兄抽中 盼選啟鑽苑方便祭亡弟
申土地共享惹受益質疑 新地：元朗東成里項目成本未減
申土地共享惹受益質疑 新地：元朗東成里項目成本未減
下載網相扮經營派對房 餐廳經理騙抗疫基金囚3月
下載網相扮經營派對房 餐廳經理騙抗疫基金囚3月
將軍澳山坡發現人骨
將軍澳山坡發現人骨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傳媒人揭舊刊物「驚訝」發現：教聯教協曾老友 一同紀念五四
【Emily】傳媒人揭舊刊物「驚訝」發現：教聯教協曾老友 一同紀念五四
【Emily】李永達赴英 民主黨內訌未息 林卓廷批有人擁抱新選制謀「上位」
【Emily】李永達赴英 民主黨內訌未息 林卓廷批有人擁抱新選制謀「上位」
【Emily】快必獄中減廿磅：現更快更高更強
【Emily】快必獄中減廿磅：現更快更高更強
【Emily】八達通向港隊代表送奧運紀念卡
【Emily】八達通向港隊代表送奧運紀念卡
【Emily】前區議員余德寶賣畫支援地區工作
【Emily】前區議員余德寶賣畫支援地區工作