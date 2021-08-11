兩大醫學院臨牀生 強制打針睇齊醫局

港大醫學院前日向全體學生發電郵，提到新學年將恢復面授課堂，學院積極鼓勵所有學生接種疫苗。為保障市民及病人健康，學院要求參與臨牀培訓的醫科、護理學、藥劑及中醫學生，需在參與有關課堂前至少14日打完兩針；若未能趕及於8月31日接種兩針，將獲寬限期至9月25日，其間須每周提交病毒檢測或抗體測試證明。如學生提交不適宜接種的證明，須接受醫學院指定醫生臨牀評估。

中大醫學院發言人昨回覆指，臨牀學習的學生須遵守醫管局對前線臨牀員工接種疫苗及病毒檢測政策，如因特殊原因或情况未能接種，必須按規定定期檢測，並呈報接種或檢測記錄。如未能符合上述醫管局的要求，有關學生將不能進入醫院的臨牀區域上課和學習。截至7月底，逾八成要到醫院上課的醫學生已接種疫苗。

特首林鄭月娥昨出席行會前表示，港府要求某些群體必須接種疫苗，否則自費檢測，樂見不少企業、機構及大學響應做法。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，科大要求師生接種疫苗的措施合理，相信其他大學要求打針的框架大致相同，建議大學管理層及早與學生溝通。

昨增4輸入 3人有打針

疫情方面，昨增4宗確診輸入新冠個案，其中3人曾接種疫苗。一名從法國抵港的54歲男子，他於3至4月在港接種了兩針復必泰，離港前驗出抗體。初步確診少於5宗。

（新冠疫情）