港聞

港聞二

活用大數據 即時更新路線價格

【明報專訊】FrieghtAmigo為拓展業務，成立Amigo Network連結業務上的「Amigo」（西班牙文「朋友」之意）；疫情期間不少航點或因疫情停擺，國際航運間或出現如貨輪堵塞蘇伊士運河等突發事件，Ivy形容一條固定航點的運費「可以一天變幾次」，FrieghtAmigo連接全球逾九成運力後台系統，可即時更新價格。此外，平台的大數據系統亦可調整路線，舉例如上海航點停運，平台會自動建議將貨物先運鄭州，於當地預留倉位存放，待適時再走。

拓貿易融資資料數碼化業務

科技重要，本身是IT人的Ivy說，人的經驗和智慧亦不可或缺，公司對物流業有充分了解，「其實也要用回以往的Business network（商業網路），即使IT部門做了超級電腦，但也要熟行業操作。我們和網上銷售機票、酒店的平台不同，物流有好多計算，更加複雜」。

FrieghtAmigo創辦人除具物流經驗也熟知金融，正拓展金融科技業務，將貿易融資資料數碼化，方便銀行取得及核證中小企客戶資料，「以往依賴公司核數報告，但貿易數據、運輸數據都可幫助銀行評核財政狀冼，銀行也想開拓中小企客戶」，Ivy說，現時Amigo Network已連接航運、物流、快遞、船運、倉庫、銀行及保險公司，冀拓展更多元業務。公司上半年錄逾千萬港元營業額，比去年同期增逾50%，全年目標是突破億元。

明報記者

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