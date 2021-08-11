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港聞二

物流初創受惠移民潮 網上一條龍搬家到海外

【明報專訊】本港移民潮再起，家當交由搬運公司處理。物流初創公司FreightAmigo受惠於「移民潮」，現時每月處理逾500宗移民查詢及逾200單移民搬運個案，「我們不用人手上門清點及報價，所有程序網上一條龍完成，節省成本！」FreightAmigo總監謝凱澄（Ivy）說，平台收費較一般公司便宜一至三成，加上大數據系統連接全球逾九成運力、300多家服務供應商後台，除實時報價外，人工智能亦可於原定路線受阻時重新規劃路線（見另稿）。

月接500移民搬家查詢

余華筆下的林祥福，背負沉甸甸家當離鄉南下尋找「文城」；現實中的港人，則只需手持機票登機尋找他們的樂土，家當交搬運公司處理。2017年創立的FreightAmigo承移民潮拓展B2C（個人消費者）業務，從過往接單處理寄運BNO護照，至現時協助港人移民搬運。Ivy透露，近期每月接逾500宗移民搬運查詢，每月處理逾200單移民相關的搬運生意。平台設「海外搬屋」專頁，由Chatbot（聊天機械人）處理客戶查詢及網上報價，更設「未有目的地」選項，方便急事離港的客戶。

海外搬家一般兩路︰家當全用空運，惟費用較高；若全用海運，雖便宜卻費時。Ivy說，其平台的混合模式可靈活處理，部分人對搬家海外完全無概念，平台可按客人所需作不同安排，「如急件，用飛機；不急的，就船運，較便宜，貴重物我們建議跟身，手拿上機」。FreightAmigo網上一條龍操作，不用派員上門清點及報價，客戶只需將家當相片傳予平台，透過平台獲取網上報價及付款，及後再派送搬運箱及包裝紙予客戶打包，按預定時間收貨運送，公司曾協助客戶運送汽車、鋼琴到海外，「移民的，其實會把在香港心愛的大型物品也搬走」。

收費較傳統低一至三成 稱免卻四五層「過河濕腳」

平台一條龍服務「去中心化」，毋須上門視察、報價、運輸、收件、海外運輸「層層『過河濕腳』4至5轉」，節省成本，故收費可比傳統搬家公司便宜一至三成，Ivy說，平台連接全球逾九成運力、300多家服務供應商後台，既可實時報價，亦有海外聯繫及倉位，「有些本地搬屋公司，因沒倉位、沒國外網路，緊急時也會找我們幫忙運貨」。

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