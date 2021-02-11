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水上樂園早鳥優惠一度「售罄」 加價後再賣飛 海洋公園：大量訪客訂票致顯示售罄 系統現已復常

【明報專訊】下月21日開幕的海洋公園水上樂園，周一下午起網上售票並推出「早鳥優惠」，成人門票由320元起，當日售票網顯示開幕首6天及公眾假期等的成人票售400元，其中9月22日中秋節翌日假期、10月1日國慶假期的門票，一度「售罄」；昨午該網顯示有關日子門票均可供選購，只是成人票價已加至460元。

水上樂園周一宣布採取「動態定價」，又推出「早鳥優惠」，成人門票由320元起、小童票由225元起，同日售票網顯示開幕首6天、周六、周日、10月1日國慶假期的成人票價為400元、小童票為280元；同日下午5時許，9月22日中秋節翌日假期門票已售罄，25及26日以及10月1日門票亦一度售罄。該網頁昨午顯示，上述3日再有門票可選購，成人票價升至460元，小童票則加至320元。

民主黨質疑涉虛假陳述

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，理解水上樂園自由定價，可增加樂園收入，惟售票網標明「售罄」後又有票賣，或涉「虛假陳述」，有可能違反《商品說明條例》，「網站之前列明售罄，後來又有門票賣，是有人退票嗎？抑或增加了入場人數上限？」袁認為，樂園應釐清定價機制、每天已售出門票比例、票價升幅範圍等。

對於票價範圍、曾售罄的日子突加價「復活」，海洋公園回覆，水上樂園門票採用動態定價系統根據約未來兩個月的季節性因素、平日或周末，制定最吸引價格，周一下午水上樂園門票開售時反應十分熱烈，大量訪客爭相訂票，導致個別日期一度出現門票售罄版面，現系統已回復正常運作。

本報昨晚約6時向消費者委員會查詢有否接到有關水上樂園售票的投訴、該售票網有否違反《商品說明條例》等，消委會至截稿前未有回覆。

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