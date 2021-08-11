當局慮防疫未開綠燈 渣馬能否去馬周四定

原擬延至10月24日 仍未獲批

香港田徑總會及渣打香港馬拉松賽會計劃在10月24日舉行賽事，上月已向政府遞交計劃書，至今未獲批准，賽事能否如期舉行仍存變數。渣馬賽會昨回覆本報查詢，表示渣馬仍未獲政府批准在10月24日舉行，將在周四確認能否成事，周五正式宣布今屆賽事命運。

民政事務局發言人回覆本報查詢，稱局方收到田總擬於本年10月舉辦渣打馬拉松2021的初步計劃書，正就計劃要求田總提供進一步資料，包括詳細的感染預防和控制措施以及後勤安排。局方表示，待收到田總擬議的具體細節後，會諮詢其他有關部門的意見。

田總及渣馬賽會早前與政府協調防疫安排，參賽人數上限由上屆7.4萬減至1.85萬，跑手須在賽前兩周完成兩劑疫苗接種，以「流水式」起步，今年參加者要額外付50元防疫行政費。

渣馬去年因疫情取消，今年則已兩度延期。上屆2019年膺本地全馬一姐的港將黃芷銦向本報表示，一直知道賽期未落實，有心理準備或再取消。她表示有計劃參賽，若取消難免失落，「渣馬是本地大賽，亦是疫情下難得的比賽機會，算是訓練動力。不過我亦已習慣，之前多個比賽臨陣取消，雖然無奈但亦不能怪誰」。她續表示，距原定賽期僅餘10周，若出戰全馬起碼上月底已開始備戰，但自己受傷患困擾，早已打算今年棄戰全馬。

跑手無奈 兩月前返內地訓練

本港馬拉松男子紀錄保持者黃尹雋稱有意參賽，但一直抱觀望態度，若取消只能無奈接受。他表示內地舉辦比賽的情况較「樂觀」，因此兩個月前已赴內地訓練至今，備戰下月全運，亦計劃年底於內地出戰其他比賽。至於媽媽級長跑好手姚潔貞，早前亦表示會全力衝擊全運，或棄戰渣馬。