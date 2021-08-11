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6人元氣集結求情指「困擾逾年半」 官：案件無重大延誤

【明報專訊】前年聖誕節有網民發起「和你shop」，5男1女涉在葵涌新都會廣場「元氣壽司」聚集，並阻止食肆關上捲閘，6人昨於西九龍裁判法院被裁定各一項非法集結罪成，還押至8月31日判刑，以取得更生中心、勞教及背景報告。辯方求情指出，集結涉約20人，歷時約30秒，性質相對輕微，而案件已困擾各被告逾一年半，對他們已造成極大壓力，惟裁判官質疑本案並無重大延誤。

5男1女被告依次為16歲男學生、學生周進一（17歲）、倉務員楊天成（20歲）、技術員陳蒲森（24歲）、學生馬健豪（21歲）及無業女子周敏琪（28歲）。控罪指他們於前年12月25日，在葵涌新都會廣場「元氣壽司」店外非法集結。

被告著4條褲 官拒納「約食飯」辯解

裁判官黃士翔在裁決中直指次被告為領導角色，當日晚上8時許帶領群眾由「一田百貨」前往「元氣壽司」，以一問一答形式叫口號，加上他穿了4條褲，並非適合工作服飾，不接納他辯稱下班後與家人相約到該食肆吃晚飯；而次被告及第三被告均以雙手阻擋捲閘關上，阻礙店舖運作，食客最終亦要從後樓梯離開，足證該集結令他人擔心群眾會干擾店舖或破壞物件。

食客後梯撤離 足證令他人擔心

黃官續指，不認為其餘4人僅旁觀，否則不會跟隨群眾到「元氣壽司」，亦不應在人群中間徘徊停留。4人增加集結人數，令他人更害怕群眾會破壞安寧。

【案件編號：WKCC 2581/20】

（反修例風暴）

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