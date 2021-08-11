6人涉屯門串謀縱火 作供警認口供寫錯

被告依次為女侍應梁汶懿（28歲）、助理土木工程師張達亮（24歲），及4名分別14歲至15歲男學生，案發當日所有被告均身穿黑色上衣及被搜出示威者常用裝束。首4名被告的背包及手套驗出高度易燃溶劑，第五被告背包搜出火機油及打火機，第六被告手套則有微量甲苯。

辯方指重複犯嚴重錯誤 警表同意

拘捕首被告的警員李燕華供稱，警車駛近屯門鄉事會路一帶時，她下車協助追趕8名黑衣人。她指首被告站在行人路近燈柱被警員截停，她上前搜查。有男警在附近搜到一個黑背包，相信與首被告有關。李燕華詢問背包是否屬於她，她起初否認。李打開背囊，發現黑色對講機、兩個防毒面具、兩樽石油氣、打火機及5支生理鹽水，並搜出化妝品及內褲，再次詢問下首被告承認背包屬於她，指石油氣是由不相識的人給予，更在警誡下稱「我放工經過㗎咋」，李遂拘捕她。

李燕華提到拘捕後，背包由首被告拿着，惟辯方盤問時質疑，首被告當時被鎖上膠手扣，如何拿背包，李就改稱忘記是她還是另一警員手持背包；辯方播放片段顯示，背包由另一名警員拿着上警車。

辯方亦指出，在補錄口供中，李燕華指首被告在警誡下稱「我明白，我冇嘢解釋」，並非庭上所指「我放工經過㗎咋」。對此，李解釋在現場無時間紀錄，而首被告在警署稱「我明白，我冇嘢解釋」，故「潛意識下寫咗」。辯方指她重複犯嚴重錯誤，她對此表示同意。辯方今繼續盤問。

【案件編號：DCCC 552/20】

（反修例風暴）