妻：鄧懷琛已上訴申法援 楊官華發聯署投訴法官 湯家驊：施壓或藐視法庭

不滿判刑不公 集簽名交張舉能

律政司回覆查詢指出，截至昨天下午3時，只收到被告鄧英斌申請定罪上訴許可，以及被告蔡立基申請定罪及刑罰上訴許可。

鄧懷琛太太昨召開記者會哭說，丈夫因白內障及視網膜脫落，目前住在監獄醫院，並在福利官協助下提出上訴，她又感謝各界關心，形容丈夫充滿信心。楊官華表示，包括立法會議員何君堯在內的「平反7．21冤案聯盟」日前發起全球網上聯署，截至昨早有3萬多人參與，未來數天設立簽名街站，下周會將聯署遞交予張舉能，投訴判刑不公。

「珍惜群組」召集人李璧而稱，鄧懷琛經營的燒烤場在元朗站旁，當晚有黑衣人將玻璃樽擲進燒烤場，「咁啲暴徒嚟到門口，我都會攞支掃把棍擋一擋啦」，卻被判暴動罪。政研會主席鄧德成說，「攞藤條保家衛國，竟然淪為同誤殺一樣咁重嘅刑罰」是不能理解，他否認聯署美化違法暴力行為，強調是為司法公義。

楊：指葉官「收錢」 因受電視劇影響

楊官華強調，葉官判辭沒有提過「黑衣人由西環主動殺去元朗」一事，是有政治偏見。對於自己早前曾指摘葉官「收錢」，要求國安處和廉政公署調查，他昨重申說法是他「睇電視劇和電影，見到法官或其家人受壓下出現裁判不公」，遂質疑法官；又強調「法官嘅專業我哋梗係唔敢質疑，佢做得法官梗係好巴閉啦」。

上訴期間聯署 湯：損法治

湯家驊表示，憑記者會中指控法官「收錢」，難以判斷是否構成藐視法庭，但他認為指控基本上構成誹謗，視乎法官會否行動，並指上訴期間發起聯署向司法機構施壓，損害法治，亦有機會構成藐視法庭，呼籲「盡量唔好做啦」。

湯家驊昨已參加選委會法律界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。

明報記者

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）