製衣公司董事涉騙中銀4300萬

案件昨日在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，獲准以10萬元現金保釋，期間不得離港和不准接觸控方證人等。案件將轉介區域法院於8月31日答辯。

曾任河源市政協

被告李謀任（59歲），案發是茂榮實業兩名董事兼股東之一，被控1項串謀詐騙及3項清黑錢罪。廉署新聞稿指出，茂榮實業向供應商購買原材料，並會從銀行獲取信用證以支付相關交易款項。被告亦是另一公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。

首項控罪發生於2018年7月28日至10月10日，被告先與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主，串謀詐騙中國銀行（香港），不誠實地向中銀申請發出3份以供應商怡東環球發展有限公司為受惠人的信用證，令中銀向怡東支付共逾550萬美元，之後涉案信用證款項疑由怡東存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，再轉帳至茂榮實業。被告被控3項清黑錢罪名，指被告透過泛太平洋時裝名下的匯豐銀行帳戶，處理3筆總值逾550萬美元款項，而該些款項屬從可公訴罪行獲取的得益。

【案件編號：ESCC 1715/21】