貝鈞奇李靜參選體演界選委 法律界多兩人報名 累計15與席數相同

法律界共有15席選委經選舉產生，昨日再多兩人報名，累計15人，報名人數與席數相同；如獲有效提名的參選人數目與所需選出的委員數目相等，便會在無競爭對手下自動當選。湯家驊昨到政府總部報名參選法律界，他稱取得16張提名票，認為近年大律師公會的執委與港府、中央政府關係不佳，更需要其他人表達業界聲音和訴求，故決定參選。

被問提名民主派選立會否

湯家驊：視乎人選非政黨

湯家驊被問若當選選委，會否提名民主派參選立法會，他說會視乎人選而非其所屬政黨，又稱自己熟識部分泛民中人的背景。至於是否支持特首林鄭月娥連任，他拒絕評論，稱盼未來特首發展經濟、保障核心價值及「一國兩制」行穩致遠，並維護國家安全等，認為非每個人都能做到。湯家驊是民主思路召集人，他昨日與另一成員、大律師麥慶歡一同報名。

至於地產及建造界方面，胡應湘及趙國雄昨日亦報名。趙國雄被問長和系資深顧問李嘉誠會否參選，趙笑言「要問番李生」，至於會否支持林太連任，他稱若自己當選選委再討論。醫學及衛生服務界方面，醫護誠信同行主席林哲玄報名參選，稱若當選，希望扭轉行政和立法的緊張關係，亦希望下任特首幫助基層市民，解決貧富懸殊。

取提名難 新思維剩一人參選

狄志遠：社福機構避政治

社會福利界共有15席經選舉產生，報名人數昨日累計14名。新思維主席狄志遠表示已取得足夠提名，今日會報名參選社福界選委。他說取提名過程困難，因不少社福機構避免涉足政治。新思維原打算派3至5人參選，狄說因其他成員取提名亦遇困難，最後放棄，只由他一人作代表，強調參選有助認識新的選舉制度。

廠商會17人選工業（二）

另外，香港中華廠商聯合會昨公布工業界（二）分組選舉提名名單，共17名成員，包括廠商會會長史立德、永遠名譽會長陳永棋等。史立德表示期望特首候選人關注房屋等深層次問題；陳永棋表示歡迎民主派參與未來的選舉。

特首林鄭月娥昨出席行政會議前見記者，形容選委會報名「很踴躍」，候選人資格審查委員會正檢視報名者的參選資格，會在本月26日全部完成。

各界別尚有其報名名單，詳見選舉事務處網頁https://www.elections.gov.hk/ecss2021/chi/