劉慕裳：學界賽助發掘人才

體育「盛事化」提升港知名度

特首林鄭月娥昨表示，特區政府對體育發展肯定不是三分鐘熱度。本報記者昨日向在東京奧運摘牌的運動員或教練查詢他們認為首要支援其項目發展的工作（見表），其中劉慕裳向記者表示，一直以來的願望，是中小學有正式的空手道學界比賽，因為本港兒童及青少年可參加的比賽很有限，而多些比賽可讓兒童和青少年更有動力，「希望可以得到政府的協助，成為正規項目，畀個機會大家發掘新一代人才，成就更好嘅下一代。」

劉慕裳又說，希望香港可以將體育盛事化，她說，每次香港成為賽事主辦地區，她都會感到很驕傲，「一方面可以讓大家更加了解香港文化，更可以讓大家知道香港亦都有能力可以舉辦一場優質嘅賽事」。她說，香港明年將舉辦空手道成人組亞洲賽，她十分期待。

民調：78%支持子女全職運動

另外，香港研究協會於8月5至9日訪問了1182名18歲或以上市民，93%受訪者為港隊於奧運的表現感到自豪，為中國國家隊表現感自豪的比例較低，為68%。77%受訪市民認為，港隊表現有助改善本港社會氣氛，95%受訪者支持政府增加資源支援運動員發展。

78%受訪者表示，若子女想成為全職運動員會支持，9%表示不支持，原因包括「成功機會微」、「學業更重要」、「政府支援不足」、「運動員生涯短」、「訓練艱苦」、「收入較低」等，另有12%表示「不知道／很難說／無意見」。