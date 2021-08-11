斥資11億 林鄭5招支援體育發展 學者：租場困難 誘業主減租助普及

明報記者

港隊在東奧取得一金兩銀三銅，是本港奧運史上最佳成績，林鄭月娥昨出席行會前表示，將推5項措施發展體育，包括提早在體院興建新設施大樓，會在10月底前向立法會申請約9.9億元撥款；大樓原定2026年落成，現有望提早至2024年6月巴黎奧運會開幕前啟用。此外，體院現有體育中心設施亦會重置，包括擴大劍擊館等。

10月底前申撥款建體院新大樓 趕巴黎奧運前落成

翻查資料，立法會去年批出逾5000萬元撥款，用作興建體院新大樓和復修舊設施的前期勘測等，政府當時預計前期工序明年第三季完成。本報昨向民政事務局查詢進度及最新完工時間表，局方稱沒補充。

3億元基金 備戰3年賽事

林鄭月娥又稱，政府與香港賽馬會慈善信託基金將分別出資1.5億元，成立「能力提升基金」，用作提升精英運動員能力和競爭力。香港賽馬會表示，基金將用作提升運動科學設備和器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰未來3年的國際賽事，包括2022年杭州亞運及殘亞運、2024年巴黎奧運及殘奧等。其餘措施包括要求8間資助大學為運動員提供彈性學習安排等（見表）。

體院主席林大輝對政府公布的措施感到欣慰及鼓舞，又稱政府近年對運動員的支持，令他們能專心發展運動員生涯。

浸大鍾伯光倡增大學體育學額

浸會大學社會科學院副院長兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光認為，港隊在今屆奧運大豐收，政府現時增撥資源發展體育，相信市民和立法會都不會反對。不過，他認為只增加體院設施並不足夠，亦要讓體育普及化、照顧基層體育發展。他舉例稱，不少體育培訓都在學校、俱樂部和私人培訓等層面，但這些團體租場困難，政府應在各區提供足夠空間讓俱樂部發展，例如提供稅務優惠等，鼓勵業主以相宜租金租出場地訓練。

鍾伯光又說，政府應增加大學體育相關學科的學額，包括設額外學額鼓勵大學錄取精英運動員。現時浸大、中大和教大體育相關學科每年學額共約80個，若要將體育發展成產業，學額應最少增一倍。

多間大學稱運動員有彈性修業期

本報向八大查詢對運動員的支援，多間大學都稱有提供獎學金和彈性安排等。教大表示，會讓身處海外受訓的運動員遙距學習，於受訓及比賽期間申請休假，酌情考慮延長修業期限等。嶺大表示，運動員的修讀年期會因應情况安排。科大表示，允許學生運動員可按需要延長學習年期。港大表示，有為運動員提供彈性修讀安排、學業輔導等。

中大表示，合資格運動員學士課程的學習年期可延長至8年。浸大表示，運動員可因應培訓及比賽需要，延長修讀年期。理大表示會自動延長運動員的修讀年期，彈性處理其課堂與評核安排。城大表示，一直有按學生運動員需要提供靈活的學習支援。

另外，被問到日後還會否用公帑買體育賽事轉播權，例如亞運，林鄭月娥表示除了考慮觀賞價值，亦會考慮對香港體育發展的效益，若賽事有香港運動員參加，又有機會取得獎牌，會是考慮因素。

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