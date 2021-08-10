【Emily】撐學生辦「香」郊閒情攝影比賽 林正財扮去日本踩車影靚相

【明報專訊】東京奧運閉幕，好多香港觀眾睇比賽之時，亦好掛住去日本旅行嘅時光。行政會議成員、可持續發展委員會主席林正財噚日就喺facebook上載一張有山林小瀑布嘅靚相，以為佢去咗日本。佢話其實香港都有好多地方好有日本feel，相信大家平時行山同鄉郊一定有好多靚相，不過佢就踩單車多啲，而張相就係佢早幾日踩單車上大帽山時影嘅。