【Emily】撐學生辦「香」郊閒情攝影比賽 林正財扮去日本踩車影靚相

【明報專訊】東京奧運閉幕，好多香港觀眾睇比賽之時，亦好掛住去日本旅行嘅時光。行政會議成員、可持續發展委員會主席林正財噚日就喺facebook上載一張有山林小瀑布嘅靚相，以為佢去咗日本。佢話其實香港都有好多地方好有日本feel，相信大家平時行山同鄉郊一定有好多靚相，不過佢就踩單車多啲，而張相就係佢早幾日踩單車上大帽山時影嘅。
喚公眾關注鄉郊環境 推可持續旅遊
佢個post嘅hashtag有「vair香郊閒情2021」、「vair低碳本地遊」，原來佢支持緊一班致力推動可持續本地遊嘅學生舉辦「香」郊閒情攝影比賽，目的係希望引起公眾對香港鄉郊環境嘅關注，推動可持續嘅旅遊態度。
指香港唔夠「單車friendly」
林正財同Emily講，喺可持續發展委員會認識到青年委員、「V'air Hong Kong低碳本地遊」創辦人Natalie，對方叫到就支持呢個攝影比賽，支持年輕人。成日踩單車上山睇美景嘅林正財話自己成日用單車代步，甚至想踩返工，不過香港最大問題就係唔夠「單車friendly」，自己都成日就住呢個問題向政府嘈。
林正財今年先獲委任為可持續發展委員會主席，佢話自己都好關心環保議題，𠵱家邊做邊學。