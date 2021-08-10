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2021年8月10日星期二
港聞二
成員有教聯教評會主席 無前線教師高教界代表 13校長組隊戰教界選委 「反映多元」
建制續狙擊教協 盧文端料執法部門調查
劉江華陳家強分戰基層金融界 勞工界現競爭
多公營機構成「專業界別」選民 市建授權韋志成提名
科大師生不打針不檢測禁足校園 有中學家長接通知 學生校隊訓練須齊針
打針「即日籌」擴至60歲 明起派發
曾祈殷：Delta肆虐 難分高中低風險區
消委：消費券不應設最低消費 現金券作退款剝削選擇
10學校議會促禁電子煙：只規管「非常危險」
普通話教室連環刑毁 涉千萬元糾紛 拘8人
稱遇襲後患焦慮 天水圍關注組11歲主席辭職
中年漢學帆船不適 淺水溺斃
父涉姦女案親友控妨司法 辯方：父僅申冤 沒吩咐叫女改口
水上樂園中秋開幕 日限4500人 採動態定價未言「封頂」否
體育專員：檢視精英培訓制度門檻
霍啟剛倡體育產業化 盼設「文體旅遊局」
燃彈縱火男「控方好仁慈」 官：供出更多人可減刑
官斥行為令人仿效及無悔意 前輔警擲水樽囚7周
少年樽擲警上訴得直 官：控方未能證煽動
6人控串謀縱火 官斥交替控罪重疊「嘥時間」
刑毁中銀藏激光筆 兩少年判勞教及入教導所
4野豬箭豬困兩米沙井 消防及愛協救出
涉貼海報辱唐英傑案3官 被告遭拒保釋 或被加控
議員倡釋濕地建香港新中心 容納百萬人口 環團斥毁候鳥核心棲息地
劏房租管擬加租上限15% 信義會：逾七成戶指過高
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【Emily】李永達風波 阿尹隔牆鬧黨友「契弟」
【Emily】顏汶羽做爸爸 太太誕3.79公斤顏仔
【Emily】梁定邦戴豬帽報名戰選委
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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