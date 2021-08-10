劏房租管擬加租上限15% 信義會：逾七成戶指過高

輪公屋逾5年 指4年租約欠保障

立法會《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會下周一將繼續審議劏房租管的條例草案。信義會上月以電話訪問150個劏房家庭，其中89%受訪家庭表示，目前租金佔家庭收入超過三成，當中有49%家庭稱租金佔收入逾半；33%反對租管下「2+2」年、即4年租約期的建議；75%反對續租加幅上限設於15%水平，而有73%認為加幅上限設於1%至5%才合理，27%同意加幅上限訂於6%至10%。

另外，調查亦顯示，一半受訪家庭擔心，業主會在劏房租管條例生效前大幅加租；21%關注因業主加租問題而被迫搬遷。

劏房住戶阿蘭表示，4年前與兩名女兒居於「一開四」劏房內，租金5000元，但居住環境狹窄，常有老鼠出沒，加上業主續租時加租900元，即加租18%，她決定放棄續租，並遷往另一劏房，但環境未有好轉，單位長期難有日光照射，又因女兒塗污牆壁，遭業主沒收按金及上期，涉約1.2萬元。她感到徬徨及抑鬱，經常失眠，最終將牆壁還原後才解決事件。她其後遷往現居的天台劏房內，雖然需上落多層樓梯，但單位較大，加上可望到陽光，精神才有好轉。

阿蘭稱，目前已輪候公屋近3年，現時劏房租約明年5月完結，擔心業主大幅加租，反對政府計劃將續租加幅上限設於15%水平，又認為目前公屋平均需輪候5.8年下，「2+2」年租約期保障不足夠，期望延至6年。

信義會倡資助迫遷開支

另一劏房戶阿林表示，6月剛簽訂新租約，租金由3800元增至4300元，而且每兩年需向中介繳交1000元「續租費」，亦認為15%加幅上限過高。信義會建議政府應將劏房續租加幅調低至不多於10%，以減低租戶的經濟負擔及心理壓力；又建議政府設立基金，協助低收入劏房戶應付因業主迫遷造成的突發開支。