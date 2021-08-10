議員倡釋濕地建香港新中心 容納百萬人口 環團斥毁候鳥核心棲息地

林鄭認同檢視新界北發展

劉國勳下周面見交倡議書

劉國勳表示下周與特首林鄭月娥會面時，會向她提交該份倡議書。林鄭月娥上月中出席立法會答問大會時，主動透露政府對新界北發展有新的看法，認同劉國勳提出全面檢視，而不是逐個片區發展，她當時亦指會全方位檢視土地規劃發展，期望餘下任期向社會交代發展方案。

劉國勳昨發表《新界北建設香港新中心倡議書》，指現時新界北各發展區分佈零散，政府發展新市鎮，主要為了增加房屋供應，認為應將更多土地納入發展，推算可容納人口由原來約65萬增至100萬，住宅單位由24萬個增至約40萬個。他認為政府應調整思維，透過發展部分濕地、增加地積比率等，將新界北打造成香港另一個中心。

阻隔皇崗落馬洲礙發展

倡濕地遷移他區

他稱，政府規劃新界新市鎮多年，「停留在研究、研究、再研究階段，𠵱家要打破研究」，建議加快發展六大區域，包括洪水橋、凹頭/牛潭尾-八鄉、文錦渡-羅湖口岸、沙頭角-鹽田、上水南/古洞南、皇崗-落馬洲-新田；其中文錦渡管制站與沙頭角管制站可於內地實施「一地兩檢」，釋放本港管制站土地；至於河套周邊濕地，分隔皇崗及落馬洲口岸，不利發展創新科技樞紐，認為應檢視並釋放約30至40公頃濕地，並於其他地點補償。另他認為應叫停沙嶺「超級殯葬城」，並把項目遷至粉嶺48區何家園，殯葬城面積亦會縮減。

環團：填平魚塘 斷候鳥飛路

劉又提倡簡化發展規劃程序，以洪水橋/廈村新發展區為例，政府2011年提出規劃概念圖，經三輪諮詢及城規程序，到2018年才核准大綱圖，他指部分程序如第一階段諮詢「只是一張白紙，無討論焦點」，認為可省去，加上精簡城規諮詢階段的反對申述程序，料可將整個規劃過程壓縮至四五年。

長春社公共事務經理吳希文指，河套區周邊濕地位於濕地保育區內，是候鳥重要棲息地，發展該區濕地等於「將大量完整的魚塘填平，切斷候鳥的飛行路線」，在其他地方生態補償亦無補於事，反對開發濕地保育區。