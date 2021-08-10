涉貼海報辱唐英傑案3官 被告遭拒保釋 或被加控

【明報專訊】首宗國安法案件上月底審結，被告唐英傑因煽動分裂國家及恐怖活動罪成判囚9年。一名41歲男子被指在上水天平邨及高等法院，展示海報侮辱和恐嚇3名審理該案的法官，昨日於西九龍裁判法院被控兩項展示煽動刊物罪，《港區國安法》指定法官、裁判官蘇惠德拒絕其保釋，被告還押至10月11日再訊。據了解，涉案海報有3名法官及行政長官相片，並有「遺臭萬年」等字眼。控方另透露，不排除會加控其他罪行。明報記者
控方倡保釋按國安準則 官否決
41歲被告蔣頌生報稱物業管理經理，暫被控兩項「展示煽動刊物罪」，其父昨有到庭旁聽。被告上周五被捕，案件後交由國安處跟進。控方申請押後案件，待警方調查閉路電視片段及電話等電子儀器，亦透露除涉案兩張海報，另搜獲其他海報，不排除會加控更嚴重的罪行。
控方另反對保釋，稱控罪雖不是國安法罪行，仍建議法庭根據國安法準則處理保釋，須由辯方證明被告不會繼續危害國家安全，遭辯方反對。官聽畢雙方陳辭，決定按一般刑事案件準則處理，並考慮雙方理據，拒絕被告保釋。辯方放棄8天覆核保釋權。
兩項控罪稱，被告7月28及29日分別在上水天平邨天喜樓一間幼稚園及高等法院大樓展示煽動刊物，即一張有關唐英傑案的海報，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，慫使他人不守法或不服從合法命令。