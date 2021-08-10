刑毁中銀藏激光筆 兩少年判勞教及入教導所

被告為無業青年陳慶麟（案發時18歲）及鄭姓學生（案發時16歲）。陳被控非法集結、刑事損壞及在身處非法集結時使用蒙面物品；鄭則被控在公眾地方管有攻擊性武器。

代表首被告陳慶麟的辯方律師呈上多封求情信，稱他本性善良，為人孝順，形容犯案是「單一有違性格」的行為，冀法庭判處短期監禁。

裁判官陳炳宙判刑稱，當時針對中國背景機構破壞行為猖獗。首被告當日帶領80人，恃着人多勢眾，令公眾秩序受威脅，是有預謀有組織行為，若他大於21歲，會採不少於18個月量刑起點。

官批被告犯案後師長歌頌為模範學生

陳官續稱，鄭姓被告的求情信稱他為人正義，心存正念，敦厚及有責任心等，惟陳官斥他以激光筆傷害警員的眼睛與上述特質「扯不上半點關係」，是「十分惡毒的行為」。

陳官又稱，鄭的師長在他犯罪後歌頌他為模範學生，倒不如在他犯案前教導他守法。若師長已教導惟被告不遵守，不值得為他求情，反之師長若沒教導，則無資格為他求情。

【案件編號：FLCC 1851/20】

（反修例風暴）