6人控串謀縱火 官斥交替控罪重疊「嘥時間」

被告依次為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲）及4名分別14至15歲男學生。控罪指出，6人於前年12月1日與其他不明人士合謀，無合法辯解而用火摧毁或破壞他人財產；另控同日在屯門公路仁愛堂賽馬會社區體育中心後門外，管有內含易燃物的氣體罐、打火機和兩枚汽油彈等物，意圖使用該些物品，或允許他人使用上述物品以摧毁他人財產的交替控罪。首被告另被控一項無牌管有無線電通訊器材罪。6人否認所有控罪。

郭官開審前稱，兩項控罪性質重疊，詢問控方會否把交替控罪改為逐項各自控告眾被告，控方稱沒有指示需更改，更稱控罪一是針對串謀罪行，控罪二是實際行為。有辯方大律師稱，控方現時做法會不公平增加審訊時間及案件複雜度，令不相關的證物呈堂及證據重複，且造成道德危險及一罪兩審（double jeopardy）。

郭官稱，由於控罪二是交替控罪，故眾被告不會被控兩次，最終容許控方以原有做法檢控。

【案件編號：DCCC 552/20 】

（反修例風暴）