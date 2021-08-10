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6人控串謀縱火 官斥交替控罪重疊「嘥時間」

【明報專訊】前年12月1日反修例運動中，6名年輕男女涉於屯門串謀縱火，共被控一項串謀縱火罪及一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪。法官郭啟安開審前稱，兩項控罪性質重疊，並無意義上不同，早前已提出質疑，惟至上周法庭仍未收到控方回覆，直言感失望。他最終容許控方以原有做法檢控，惟表明會在裁決陳辭批評做法，嚴重浪費法庭時間，更指「此風不可長」。

被告依次為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲）及4名分別14至15歲男學生。控罪指出，6人於前年12月1日與其他不明人士合謀，無合法辯解而用火摧毁或破壞他人財產；另控同日在屯門公路仁愛堂賽馬會社區體育中心後門外，管有內含易燃物的氣體罐、打火機和兩枚汽油彈等物，意圖使用該些物品，或允許他人使用上述物品以摧毁他人財產的交替控罪。首被告另被控一項無牌管有無線電通訊器材罪。6人否認所有控罪。

郭官開審前稱，兩項控罪性質重疊，詢問控方會否把交替控罪改為逐項各自控告眾被告，控方稱沒有指示需更改，更稱控罪一是針對串謀罪行，控罪二是實際行為。有辯方大律師稱，控方現時做法會不公平增加審訊時間及案件複雜度，令不相關的證物呈堂及證據重複，且造成道德危險及一罪兩審（double jeopardy）。

郭官稱，由於控罪二是交替控罪，故眾被告不會被控兩次，最終容許控方以原有做法檢控。

【案件編號：DCCC 552/20 】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法官郭啟安 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 串謀縱火 屯門 反修例運動

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