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少年樽擲警上訴得直 官：控方未能證煽動

【明報專訊】高等法院昨處理3宗反修例運動相關的上訴案，其中涉及前年7月在旺角向警方防線擲水樽的15歲男生，原被裁定在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成，判200小時社會服務令，高院法官昨頒下判辭表示，雖然男生曾向警方投擲水樽，但控方證據不足以證明他有意圖煽動他人，裁定上訴得直，定罪撤銷。

稱屬僥倖 倘控方改案情或結果有別

首案上訴人為現年16歲男生。法官在判辭指出，男生丟水樽的行為無疑是挑戰警方，但不能肯定他是否有意煽動別人挑戰警方和破壞社會安寧，始終他年紀尚輕和過往無案底，可能因一時衝動，未必想影響別人或令別人仿效，故控方未有證據支持控罪的煽動元素。

律政司早前提出修改本案的控罪詳情，惟法官認為案件已在上訴階段，修改控罪會對男生不公，拒絕其申請。不過法官提到，若律政司在原審時更改控罪詳情，本案結果可能有分別，今次上訴得直可說是僥倖。

第二宗案件上訴人為地產經紀何曉朗（25歲），前年平安夜在尖沙嘴拍打便衣警長背部一下，並將寫有「感謝你默默耕耘」的海報貼在其背，襲警罪成囚3周。法官在判辭表示，上訴人未經警長同意將海報貼在對方背上，明顯懷着敵意施加非法武力，屬於毆打罪，駁回上訴，須即時服刑。

另外，退休漢曾遠全（69歲）前年7月在元朗一帶的「連儂牆」以水果刀刺傷途人，普通襲擊罪成判囚兩個月。法官昨駁回上訴，稱本案發生在社會動盪時，無論上訴人是為清理標語或其他理由，帶刀到現場實非明智之舉，猶如火上加油。

【案件編號：HCMA276 & 202/20、7/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 連儂牆 襲警罪 上訴得直 在公眾地方作出擾亂秩序行為 水樽 高等法院 反修例運動

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