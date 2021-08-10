少年樽擲警上訴得直 官：控方未能證煽動

稱屬僥倖 倘控方改案情或結果有別

首案上訴人為現年16歲男生。法官在判辭指出，男生丟水樽的行為無疑是挑戰警方，但不能肯定他是否有意煽動別人挑戰警方和破壞社會安寧，始終他年紀尚輕和過往無案底，可能因一時衝動，未必想影響別人或令別人仿效，故控方未有證據支持控罪的煽動元素。

律政司早前提出修改本案的控罪詳情，惟法官認為案件已在上訴階段，修改控罪會對男生不公，拒絕其申請。不過法官提到，若律政司在原審時更改控罪詳情，本案結果可能有分別，今次上訴得直可說是僥倖。

第二宗案件上訴人為地產經紀何曉朗（25歲），前年平安夜在尖沙嘴拍打便衣警長背部一下，並將寫有「感謝你默默耕耘」的海報貼在其背，襲警罪成囚3周。法官在判辭表示，上訴人未經警長同意將海報貼在對方背上，明顯懷着敵意施加非法武力，屬於毆打罪，駁回上訴，須即時服刑。

另外，退休漢曾遠全（69歲）前年7月在元朗一帶的「連儂牆」以水果刀刺傷途人，普通襲擊罪成判囚兩個月。法官昨駁回上訴，稱本案發生在社會動盪時，無論上訴人是為清理標語或其他理由，帶刀到現場實非明智之舉，猶如火上加油。

【案件編號：HCMA276 & 202/20、7/21】

（反修例風暴）