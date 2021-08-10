官斥行為令人仿效及無悔意 前輔警擲水樽囚7周

指被告行為挑動情緒 可引漣漪效應

被告陸冰溢（25歲，無業）案發時是一名中學教師和輔警，曾駐守觀塘警署。控罪指他於去年2月29日，在旺角荷李活商業中心外，投擲一個膠水樽。辯方呈上社會服務令及背景報告；報告指被告成績優異，由中一到中六均考獲全級第一名，他是家中獨子，與父母關係非常好，有負擔家中財務狀況，他亦是帆船隊隊長並曾參賽；辯方引述被告的求情信，表示案件對他的人生已帶來很大轉變，惟鄭官指「咁犯法梗係對一個人有影響㗎啦」。

年年全級第一背景好 減刑1周

鄭官判刑時稱，感化官問到被告是否案中投擲水樽的人，他沒有回應，因此認為「睇唔到佢有任何悔意」。而且事發現場人數眾多，被告的行為挑動情緒，可能導致漣漪效應，未有造成大騷動僅因當時有足夠警力，故量刑起點為8星期，考慮他背景良好，酌情減刑1星期。

另外，4名男女涉於前年10月13日在牛頭角參與非法集結、違反《禁蒙面法》等罪，早前在觀塘裁判法院被裁定全部罪成。4名被告為精神科護士學生陳松琛（20歲）、電訊工程公司職員林恩鈴（25歲）、商業數據分析碩士學生吳欣庭（21歲）及精神科護士學生何俏朗（20歲）。

4男女非法集結囚4至10月

裁判官鍾明新昨判刑時指4人背景良好，其中3人為大學生，相信本案會令他們失去專業資格。她又引述案例指，香港處於動盪時期，在公眾示威增加下，須判處阻嚇性刑罰，首兩名被告判囚7及10個月，後兩人則各囚4個月。

【案件編號：KCCC 2134/21】

（反修例風暴）