港聞

港聞二

體育專員：檢視精英培訓制度門檻

【明報專訊】港隊在東京奧運勇奪6面獎牌，創下歷年最佳成績，令外界更關注本地體育發展及培訓。體育專員楊德強昨表示，將檢視需否調整精英培訓制度門檻及計分制，另稱啟德體育園落成後，本港會申辦更多國際賽事，讓運動員比賽有主場之利，有助他們爭取參與大型賽事的資格。

將申辦更多國際賽 享「主場之利」

楊德強昨在港台《千禧年代》表示，今次港隊成績非常好，對運動員、教練與支援團隊的工作都是肯定。他否認政府只支持取得獎牌的運動項目，過往多年政府對各體育總會有恆常資助，目前有60個體育總會獲康文署資助，有20個表現較好的項目獲納入體院的精英培訓制度，包括羽毛球、單車等。他說，會在奧運後全面檢視精英培訓制度門檻需否調整，但強調門檻一定不可太低，亦會就需否調整計分制諮詢體院、運動員教練及體育總會。

楊德強表示，啟德體育園料於2023年底落成，設有大型場館，未來香港會申辦更多國際賽事，讓香港運動員參加排名賽及計分賽時有主場之利，希望有助他們有更好成績，以爭取到參加更多大型賽事。

港府購買東奧轉播權予5間電視台播放賽事，吸引廣大市民觀看賽事。被問是否值得購買更多大型賽事轉播權，楊德強稱留意到今次很多市民收看奧運，政府會再檢視會否購買其他比賽的轉播權。

港澳辦：港健兒讓全國倍感驕傲

東奧香港代表團團長貝鈞奇在同一節目形容港隊成績史無前例，他希望總結今次經驗，冀在各方面爭取更多資源及關注，相信未來香港體壇會出現新氣象。國務院港澳辦發言人昨熱烈祝賀香港體育健兒在東奧創造佳績，認為讓香港社會倍感振奮及讓全國人民倍感驕傲，也為香港由亂轉治及再創輝煌，增添強大正能量。

部分出戰東奧的香港運動員下月將參加全運會。被問會否及何時舉辦奧運祝捷會，康文署回覆稱，如有相關安排將適時公布。

相關字詞﹕楊德強 運動員 港隊 體育專員 東京奧運

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