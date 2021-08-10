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水上樂園中秋開幕 日限4500人 採動態定價未言「封頂」否

【明報專訊】耗資約40億元的海洋公園水上樂園曾預期最快暑假開幕，園方昨公布水上樂園正式開幕日為9月21日（中秋），每日入場人數上限4500，聲稱推「早鳥優惠」價至11月21日，成人票價320元起，並將按未來60天的季節因素再作「動態定價」。樂園昨午5時開始網上售票，開幕首6天、十一國慶、周六及周日，成人票均售400元。

成人票320元起 設早鳥優惠

記者昨午5時登入水上樂園售票網，網頁顯示輪候用戶逾1700個，等候時間約36分鐘，至約下午5時40分成功登入，中秋節翌日假期9月22日的門票已售罄；隨後一度顯示10月1日國慶假期門票已售罄，至晚上約9時半又可供購，反而無法選購9月25及26日門票；至晚上10時許則各天門票皆可供選購。網頁列明，周一至周五的成人票價為320元、3至11歲小童票價為225元，開幕首6天、國慶假期、周六及周日的成人票價為400元、小童票為280元；3歲以下小童可免費入場。

海洋公園副主席龐建貽昨表示，票價採取動態定價，按未來60天的季節因素、周日或周末定價，並將設「早鳥優惠」門票。至於現時票價是否已屬底價、會否另設「封頂價」等，龐未有正面回答。他稱水上樂園開幕後的入場人數上限是其容量的50%，即是4500人。被問到預期開幕首60天人流，「我當然希望每日都有4500客人」。

長者殘障不免費 稱因財困

65歲或以上長者及殘疾人士票價全年維持150元，對於為何不看齊海洋公園予長者免費入場，龐建貽稱公園早前財政困難，希望以水上樂園爭取收入。

至於樂園內防疫安排，海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（Bryan Fish）指出，員工及訪客均須遵守政府就公眾水上活動設施最新的防疫措施及指引，現要求訪客離開水後需戴口罩，可戴重用口罩，園內亦有口罩供選購；而園內設有指定餐飲地區，所有餐飲設施會遵守政府最新防疫指引，但無限定訪客入場前先完成接種新冠疫苗。

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