稱遇襲後患焦慮 天水圍關注組11歲主席辭職

繼今年3月辭任天水圍社區關注組宏逸社區主任，本身為關注組主席的王繼祖昨凌晨在社交媒體宣布辭職。年初他在天水圍天秀路公園跟進「大媽舞」聚集投訴時遭80歲老翁以頭撞傷及毆打，老翁被控普通襲擊罪，其後獲准自簽500元守行為一年。王透露襲擊後被診斷患焦慮症，因病導致工作量大減。

王繼祖稱因某媒體記者上門「招呼」其家人，「導致每次有人按門鐘的時候有恐懼感」。年初他曾被《大公報》頭版報道，該報記者登門訪問其祖母，報道形容他是「港獨扶植」及「黃絲吹捧」。

王繼祖稱自己並不後悔，因為一手建立的社群幫助到很多迷失方向的年輕人重新建立社交及自信，又憶述這一年看到成員由做事非常孤立，變到有團隊精神。他稱希望向港人、天水圍及各區街坊說：「對不起我不能完成使命，我必須退行一步，希望各位原諒我！」

關注組去年6月成立，成員為中小學生，主要跟進天水圍區內事務，曾擺街站派口罩及協助街坊登記領取電子消費券。