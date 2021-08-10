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普通話教室連環刑毁 涉千萬元糾紛 拘8人

【明報專訊】一間連鎖普通話教育中心集團的負責人，疑因與他人有涉千萬元的金錢糾紛，其集團屬下多間分校過去一個月先後遭淋紅漆及以車撞閘等方式破壞，警方經調查後拘捕8名男子，包括兩名16歲青年，涉嫌刑事毁壞及串謀刑事毁壞，其中一人已被落案起訴及判刑。

7分校遭淋紅漆車撞鐵閘

首宗案件發生於上月22日，當晚該連鎖普通話教育中心集團轄下6間分別位於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡及荃灣的分校於同一時間遭淋紅漆及貼上追債字條。另一宗案件發生於上周二（3日）凌晨，該集團位於九龍塘窩打老道101號的分校，被人以失車撞開鐵閘，警方將案件同列刑事毁壞調查。

西九龍總區警司（刑事）（行動）鍾雅倫表示，重案組接手跟進後翻查大量閉路電視，鎖定一個有黑社會背景的非法追債集團，先後拘捕8名男子，年齡16至30歲，各人涉嫌刑事毁壞及串謀刑事毁壞，當中兩人16歲。鍾稱其中一名被捕人早前已被落案起訴，他在庭上認罪後被判囚7個月，另外7人則暫准保釋候查，下月上旬向警方報到。

涉黑幫追數集團 兩人16歲

鍾雅倫稱，雖然案件涉及追債字條，但經調查後確認該連鎖普通話教育中心集團中沒有任何職員或負責人欠債，僅負責人與他人有金錢糾紛，涉及一個千萬元的投資項目，相信因此被黑幫追債集團滋擾。據了解，涉事非法追債集團由黑幫14K操控，負責刑事毁壞的人均屬新手。

警方稱西九龍總區內涉非法追債的刑事毁壞案件從今年6月的32宗升至上月的51宗。翻查資料，涉事教育集團去年被指拖欠員工薪金及強積金供款，遭積金局調查。

相關字詞﹕刑事毁壞 刑事毀壞

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