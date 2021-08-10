港聞

港聞二

10學校議會促禁電子煙：只規管「非常危險」

【明報專訊】立法會正審議有關禁止另類吸煙產品的條例草案，有議員在6月提出禁止電子煙，但規管加熱煙。津中議會、津小議會、中學校長會等10個學校議會，昨共同促請立法會盡快通過有關草案，以免兒童及青少年受另類吸煙產品吸引，染上煙癮。

中學校長會主席連鎮邦形容，若對相關產品由禁止變成規管，做法「非常危險」，或令學校多年禁煙教育的努力付諸東流。

稱學生容易誤會電子煙不上癮

資助小學校長會主席鍾麗金說，很多家長對另類吸煙產品感憂慮，他們反映電子煙、加熱煙等產品外型新奇，味道獨特，學生容易誤以為有關產品不含尼古丁，不會上癮。鍾又說，相關吸煙產品包裝成玩具、潮流電子裝置，且味道不如傳統香煙般濃烈，教師及家長難察覺兒童吸食。她引用港大的調查，指2018/19年度共約9000名中小學生表示曾吸食加熱煙，她料現時情况更差。

津貼中學議會主席劉振鴻說，現時當局縱使規管傳統香煙，但學生仍接觸到相關產品。他說，立法會議員可能代表不同團體或經濟利益，但作為負責任的港人，不能犧牲年輕人的健康，「經濟不是香港的全部，始終年輕人的健康才是我們最緊張、最關心的事」。他又說，正因見到有議員提出以規管方式處理另類吸煙產品，故學校議會決定此時齊聲促請立法會全面禁止有關產品。

相關字詞﹕津中議會 津小議會 鍾麗金

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