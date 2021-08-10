曾祈殷：Delta肆虐 難分高中低風險區

一律齊針驗抗體防輸入

曾祈殷昨在港台《千禧年代》表示，相信最早在印度發現的Delta變種病毒會肆虐全球，日後或難區分高中低風險地區，世界各地都屬高風險。他認為最好是要求航機上人員及乘客必須接種兩劑疫苗，減低交叉感染機會，抵港時驗抗體，有多一重保障。

澳門確診者 8環境樣本陽性

至於未打針的12歲以下兒童亦可與家人縮短檢疫期，此舉會否導致病毒流入社區，曾祈殷指出，兒童與家人一起隔離，並保持衛生，相信風險不高，又指日後兒童應可接種疫苗。

澳門方面，早前確診感染Delta病毒的一家四口，澳門衛生局在他們的家居、居住大廈公共地方、工作場所，以及使用過的設施、到過的超市、餐廳和圖書館等，採集超過100個環境樣本，當中8個對新冠病毒呈陽性，包括男患者工作時駕駛一輛車的車廂，及其內部工作地點存放飯盒的小型雪櫃空格。

（新冠疫情）