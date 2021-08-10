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打針「即日籌」擴至60歲 明起派發

【明報專訊】距離社區疫苗接種中心提供第一劑新冠疫苗的最後日期尚餘52天。政府自7月29日推行「即日籌」的安排，對象為70歲或以上的長者，當局昨宣布，由明天（11日）起，有關安排擴展至年滿60歲的人。每日派發的籌數不變，合共約4600個。本港至昨整體接種率為51.9%，其中70歲至79歲長者接種率增至約三成，仍較整體低逾21個百分點。

政府昨宣布將由8月11日起，24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天指定時間接種疫苗。

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，以先到先得的原則，派完即止。年滿60歲的人除了可親身攜同香港身分證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示長者的香港身分證副本登記。

24接種中心每日共派4600籌

24間接種中心每日合共派發約4600個籌，其中東涌社區會堂及機場的接種中心每日各派100個籌，其餘設於私院外的接種中心分別派200個籌。

因應最新安排，位於伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和機場的接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

根據政府疫苗專題網數字，截至昨日，合共接種超過624萬劑新冠疫苗，其中逾352萬為第一針，佔合資格接種人口的51.9%。按年齡層劃分，60至69歲人士的接種率為45.72%，而70至79歲和80歲或以上的接種率，分別為30.09%及8.75%。

（新冠疫情）

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