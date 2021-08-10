科大師生不打針不檢測禁足校園 有中學家長接通知 學生校隊訓練須齊針

須網上匯報取通行證

校方提醒缺課後果

科大昨透過電郵向師生公布匯報打針的詳情，如學生或職員違規，都會立刻被禁止進入校園及其他設有出入管制的校園設施，如圖書館及體育設施等，直至符合大學要求。校方提醒學生，須注意無法進入校園的潛在後果，包括未能滿足出席率或課程要求，以及缺席考試等。

科大學生、教職員、居住於校園宿舍的教職員家屬及其家庭傭工、定期訪客、承辦商員工均須遵照安排。他們要在網上匯報系統提交紀錄，入校時出示有效電子校園通行證（CAP）。已完成接種兩針者，可獲有效期至12月31日的校園通行證；其他人首次交報告的檢測日期不早於本月19日，系統將計算下一個交報告限期。校方又指，將根據疫情最新發展檢討，年底前公布12月31日後的安排。

另外，有沙田區中學生的家長向本報透露，其兒子為校隊成員，疫情放緩期間逢周六都參與練習，但近日接獲學校老師WhatsApp通知，由9月1日起，校隊成員如要參加訓練，須接種疫苗。

據政府疫苗專題網的數據，截至昨日，12至19歲的兒童及青少年有超過19萬人已接種至少一劑疫苗，佔該年齡組別41.23%，按周增約4個百分點。至於20至29歲人士的接種率，至昨日為53.08%。

昨增兩輸入 男打齊復必泰

7月嬰帶L452R無病徵

本港疫情方面，昨新增兩宗輸入個案；另有少於5宗初步確診。新增的患者為39歲男子及7個月大女嬰。男患者沒病徵，於8月7日乘卡塔爾航空航班QR818從羅馬尼亞抵港，曾在港接種兩劑復必泰疫苗，接種日期為4月15日及5月6日。他離港前接受血清抗體測試，驗出對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

確診女嬰亦無病徵，於8月5日乘搭航班QR818從俄羅斯抵港。她入住赤鱲角富豪機場酒店，其後驗出病毒陽性，並驗出L452R變異病毒株。

明報記者

（新冠疫情）