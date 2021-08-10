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劉江華陳家強分戰基層金融界 勞工界現競爭

【明報專訊】選委會選舉提名期截至昨日（第三日）共接獲850份候選人提名和35份指定團體提名。多個界別選舉席位報名人數與席位數目相同，如批發及零售界、紡織及製衣界、進出口界各接獲17人名單參選，60席的漁農界昨亦接獲60份候選人提名。但60席的勞工界出現差額，至今參選人共66。參選者不乏界別知名人物，如兩名前高官、前民政事務局長劉江華和前財經事務及庫務局長陳家強，分別參選基層社團和金融界。美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清則報名參選商界（二）。

伍淑清參選商界

多個界別報名者昨一同前往報名。第一界別方面，立法會主席梁君彥昨陪同紡織及製衣界17人名單報名。中華出入口商會派17人出選進出口界選委，包括副會長許華傑等。基本法推廣督導委員會委員、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然出戰新增的商界（第三）組別，他說不少中資企業扎根香港多年，將充分以在港自身優勢及利用與內地聯繫，協助香港進一步融入國家發展大局。

第二界別專業界，立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮昨組15人名單參選會計界。陳錦榮稱，名單上的參選人全屬處理上市公司審計的業界人士。法律界方面則有律師會前會長劉漢銓、現任會長彭韻僖等報名。

9人組隊選社福

陳虹秀：跟進弱勢唔見佢哋

樂群社會服務處總幹事黃萬成等9人組成「社福Team動力」參選社福界，成員包括環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥。香港社會工作者總工會理事陳虹秀在社交網站稱，過去6至7年跟進綜援、殘疾人士、街頭長者、照顧者等弱勢社群議題時「都唔見佢哋」。

勞界暫66人爭60席

勞聯主席林振昇昨陪同勞聯工會代表報名參選勞工界，新聞稿稱截至昨日勞聯共推薦13人參選。香港高級公務員協會主席李方沖昨亦報名參選勞工界。早前工聯會已有50人報名。勞工界暫有66人參選，多於該組別的60席。

另外，會計界有15個由提名產生的選委席位，「香港會計諮詢專家協會」作為指定團體提名，昨提交提名，推選的代表包括香港會計諮詢專家協會會長、羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基。

相關字詞﹕金融界 勞工界 社福界 教育界 會計界 法律界 商界 批發及零售界 選委會選舉

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