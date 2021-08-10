建制續狙擊教協 盧文端料執法部門調查

稱「除惡」範圍不限教協

盧文端以〈剷除香港亂源 中央除惡務盡〉為題撰文，稱官媒點名批評，可見針對教協的行動肯定不會只是停留在教育局「終止工作關係」。盧預料執法部門將調查教協，包括教協與支聯會、民陣之間種種關聯。他又說，有輿論建議教協會員退會，並提醒那些與教協有業務聯繫的機構要與教協保持距離。文章續說，中央處理反修例風波，着眼於「大亂之後實現大治」，「必須全面剷除動亂之源，除惡務盡」，稱教育安全事關國家安全，「除惡」範圍也不會只限於教協。

親中傳媒連日來持續大篇幅針對教協及相關人物。《文匯報》昨日大篇幅報道，教協去年6及7月先後兩度借出場地予民主派初選者等召開記者會。

《大公報》報道，教協連日來動作不斷，成立「中國歷史文化工作組」，但稱該工作組成員曾撐去年文憑試歷史科「日本侵華利多於弊」的試題。

穆家駿指教協以謊「洗白」

早前批評奧運港隊伍家朗衣著、事後未向伍道歉的教聯會副主席穆家駿現身親中網媒，力陳教協以謊言圖洗白，又支持清洗教育界「毒瘤」。