成員有教聯教評會主席 無前線教師高教界代表 13校長組隊戰教界選委 「反映多元」

暫14人爭13席 聯盟政綱列加強國教

以往選委會分別設高等教育界及教育界，共60席，全由民主派取得，但修訂選舉制度後兩界別合併為30席，其中16席是毋須選舉產生的當然議席，餘下應有14席經選舉產生，本身具當然選委資格的人大代表、教聯會會長黃均瑜轉界別到教育界，令今次可供競爭的選舉議席只有13個。截至昨日參選人數已超出選舉議席數量，料需舉行選舉，教育專業聯盟召集人、直資學校議會副主席招祥麒說樂見競爭。

由津中議會、津小議會、資小校長會等組成的「教育專業聯盟」昨宣布派出13人參選教育界選委，包括教聯會主席黃錦良、教評會主席何漢權、資小校長會名譽主席張勇邦等（見表）。聯盟政綱包括堅持一國兩制；加強中史、文化及國情教育；重視公民與法治教育等。

稱尊重教局與教協斷交判斷

教育局早前全面終止與教協的工作關係，聯盟昨被問及是否認同當局做法，召集人招祥麒稱，教育局長已明確指出當中原因，聯盟尊重局方專業判斷，又認為教育機構應聚焦教育事業。

「某團體一直壟斷 是否多元？」

在上屆選委會兩個教育界別囊括共35席的教協今屆不派人參選。聯盟總幹事黃錦良昨不點名稱，過往選委會選舉一直由某團體壟斷，他認為有關情况「絕對不是」代表多元；而聯盟派13名校長參選，「我們今次希望真真正正代表教育界，將教育界多元聲音帶出來」。招祥麒說，參選的13人來自中小幼及特殊教育，並長期服務教育界，「所以（聯盟）廣泛代表性是毋須懷疑」。

前選委：兩界合併溝淡高教聲音

有前高教界選委稱，原本選委會分設教育界與高教界，較能反映實際情况，舊制度亦反映對知識分子的重視；選舉制度修訂後兩界別合併，明顯「溝淡」高教界聲音。他說，任何社會都需要知識分子的獨立、清醒、敢言、實事求是的看法，現時無相關聲音存在，對此感可惜。

新選舉制度下，教育界有16席當然議席，其中11席來自大學校長或校董會主席。該前選委稱，大學校長不能代表高教界前線教師，因為校長背負大學的包袱，多從大學作為建制一部分考慮；高教界教師則更有獨立思考、大學的包袱更輕，使他們較多時從學術自主、學術自由等角度出發。

空間小 上屆選委無人擬選

據他了解，上屆高教界選委無人有興趣參選今屆選委會，一來認為教育界選委席位少、相當部分屬當然席位，對非建制人士而言無任何參選空間；二來現時選舉制度對中央來說「百分百安全、零風險、自己人」，就算成為選委亦意義不大。

選委可提名特首及立法會議員參選人，聯盟總策劃何漢權形容他們參選的13人「好民主」，不會對有意參選的人定性，日後提名誰人視乎其對教育的視野、決策及執行能力。至於聯盟會否支持特首林鄭月娥爭取連任，招祥麒說，現時未有人表態參選下屆特首選舉，故不評論有關問題。

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