【Emily】林鄭讚「第一」 Sarah：唔好安慰我喇

肥老闆健身遇財爺 齊撐Sarah

財政司長陳茂波噚日亦有出post祝賀，不過就令立法會金融服務界議員張華峰（肥老闆）成為焦點，因為財爺相中身處健身室，而企喺佢隔離一齊為Sarah歡呼嘅竟然係肥老闆。

肥老闆同Emily講，佢係去馬會做gym巧遇財爺，噚日一聽Emily查詢佢係咪做運動，即時已反問「你唔覺我瘦咗咩？」透露原來佢上私人健身教練堂已有半年，一星期一次，平時就多啲行路，已減咗6.5kg，準備再減10kg再見人。佢話自己初時跟住教練做sit up、跑步機，「拎啞鈴上上落落」，之後再做器材建立大腿力、手臂力咁樣。佢話，有時都會喺馬會健身室撞到陳茂波做運動㗎。

被問到點解扚起心肝減肥，肥老闆就話「個個叫我肥仔，年紀大咗，要小心啲」。佢滿腹大計，話將來立法會啲委員會有人數上限，咁佢冇咁忙，就可以搵多啲時間做運動。