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2021年8月9日星期一
港聞二
財政司聘顧問 分析民意定公關策略 陳茂波一月17帖倍增 頻落區訪各年齡層
中標公司屬星島《巴士的報》旗下 從事社交媒體營銷數據分析
昨發短片飾消費者 警訊「騙徒」客串
「重新出發」少付569萬公關費 政府稱「策略調整」沒續約
中學生蟹蓋製膠布 抗菌佳成本低可降解
鄭若驊：反制裁法列附件三「最自然最恰當」
炸岩洞搬污水廠 智能鑿岩車精準爆破 伸縮鑽臂裝感應器 實時監測硬度減誤差成本
廠房減半處理量增 日清34萬立方米污水
機場引入預調空調系統 節省相當1200戶1年電量
市建擬35億購盛德街項目 韋志成：已反映「7年樓呎價」
再工業化資助申請 16宗獲同意涉款1.08億
虛幣賣家託人收款遇劫 疑遭食夾棍 警拘5人
涉張貼恐嚇唐英傑案法官海報 男子控展示煽動刊物
前議助機場暴動囚塘福 遭囚友襲擊 臉傷送院
兩貨櫃檢值5700萬冰毒K仔 元朗拘販毒兄弟
長者塞肛死因研訊建議 社署更新守則 安老院須訂特別關顧名單
調查：疫下父母子女衝突增 有學童𠝹手紓壓
社協：綜援婦女支出增 焦慮情緒較疫前差
港僑協會批英乏支援 求職難住屋教育不平等
冀守「最後堡壘」 麥嘉琳留任終院法官
昨增兩輸入 一帶L452R曾打復必泰
疑被叫醒落車 乘客爆巴士玻璃被捕
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【Emily】海園另類五環圖 多謝征奧港將
【Emily】AO暑期實習生感言：唔要驚天動地 要做小螺絲
【Emily】朱順雅探何俊仁：瘦削但精神
【Emily】林兆彬黃店周五試業 續做社區工作
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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