合作藝術家：網站功能強大

Jacmila Wu畢業於理大設計系，當了幾年平面設計師之後，由2009年起成為全職數碼畫家，2016年開始設計大型壁畫，客戶包括多間大公司、中小學和公營機構。她覺得，「其跡」的界面易用，版面設計亦算美觀。而且，網站運用了區塊鏈技術，有助保護版權。雖然她透過其Instagram戶口宣傳和接洽工作很順利，她亦在「其跡」的「綠．藝」專頁註冊成為用戶，上載了十幾幅和愛護大自然有關的數碼圖畫。

「專門藝術品交易網站有好處」

陳成滿以前是產品設計師，72歲退休後，才開始看YouTube短片自學繪畫，擅長以素描技巧來繪畫具有立體感和真實感的貓狗。他自學畫畫一年多後，已開始有公司願意付款購買其作品或者其作品的使用權，客戶包括寵物美容店、獸醫診所、貓狗糧品牌等。他表示，因為「其跡」運用了區塊鏈技術保護版權，很放心將作品放上該網站展示，「很高興有一個技術這樣強大的平台」。

他已將約30幅實體貓狗油畫掃描上載到「綠．藝」專頁。雖然他自己有facebook專頁接洽工作，也有實體店代他接洽，但他覺得，要傳播得更快更遠，多一個專門的藝術品交易網站會有好處。