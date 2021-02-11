昨增兩輸入 一帶L452R曾打復必泰

由美日抵港 一病株未確認

新增患者為一名30歲男子及一名22歲女子，男患者從美國抵港，在8月6日乘坐國泰航空航班CX881，並於同日病發，其後被驗出L452R變異病毒株。他曾在美國接種兩劑BioNTech（復必泰）疫苗，接種日期分別為4月1日及4月22日。

確診的22歲女子沒病徵，她在8月4日乘搭日本航空航班JL028，由日本抵港，入住西營盤華美達海景酒店接受檢疫，於第3天驗出病毒陽性。她沒接種疫苗，沒驗出N501Y，而L452R的檢測結果待定。

累計全港接種率51%

本港累計接種618萬劑新冠病毒疫苗，接種率至昨達51.4%，有超過349萬人接種至少一劑疫苗。昨日接種劑次為55,345劑，其中打第一針的為30,042人，科興及復必泰分別佔5773劑及24,269劑；7天移動平均接種劑數為65,868劑。

此外，由今日起曾逗留廣東省以外其他內地地區或澳門的人，登上民航客機來港時，須出示預定起飛時間前72小時內的病毒核酸陰性結果證明，未能出示有關證明的人將不能登機。政府由今日起，將海外地區重新劃分為高中低風險3個組別，容許已接種疫苗港人從高風險地區回港，未打針的12歲以下兒童可同行。

（新冠疫情）