冀守「最後堡壘」 麥嘉琳留任終院法官

取決於「張舉能保證司法獨立」

麥嘉琳在訪問中形容，做了「原則性的決定」留任，是因終審法院首席法官張舉能保證香港維持司法獨立，首席法官可決定審理《港區國安法》案件的法官，而非由特區首長決定；對於作為加拿大籍法官，是否有可能處理國安法有關的上訴案件，麥嘉琳認為「有可能」。

麥嘉琳形容法院可能是香港仍未被挑戰的民主制度，她期望不會有任何事情削弱香港最後的民主堡壘，但表明如香港的司法獨立有變、有違她的原則，她會毫不猶豫辭職。

對於有說法批評香港愈趨不能容忍政治異見，外籍法官留任是花瓶，麥嘉琳對此表示憤怒，不認為法官是要做掩護，「我是法官，我不是以任何形式參與香港政府，法院是獨立的……我相信為尋求公義的香港市民的利益，這情况應繼續」。她認為，若外籍法官離開香港法院，將會造成重大危機，會成為人們不再依賴法院公正判決的標誌。