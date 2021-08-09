港聞

港聞二

港僑協會批英乏支援 求職難住屋教育不平等

【明報專訊】英國因應香港去年實施《港區國安法》，今年推出英國國民（海外）護照（BNO）移民計劃。英國港僑協會公共事務部主管Julian Chan接受英國《衛報》訪問時表示，由於行政程序積壓，港人抵英無法找到工作，被剝奪獲得住屋、教育及工作的平等機會，又批評英國當局只是提供一個可居住的國家，但港人在當地幾乎無法真正地生活。

不容獲公共資金 自己謀生

《衛報》昨刊登Julian Chan的訪問報道，Julian認為英國政府沒給港人提供足夠支援，加上行政程序積壓，抵達當地未能找到工作，而政府亦不容許他們獲取公共資金，須自己謀生。

報道又指，今年2月及3月的BNO申請中，僅約20%獲批。Julian指香港有成千上萬的人較容易受到「逼害」，需等待申請文書工作完成後才能離港。他又估計，6至8月為港人移英的高峰期，相信亦與9月即將開學有關。

欠信用紀錄難租屋

他續指，英國港僑協會發現，港人缺乏英國銀行帳戶及信用紀錄，加上部分業主感不安，誤以為不可向持有BNO的人租屋，港人在當地住屋受限。他稱港人不希望成為英國政府的負擔，只需要在抵達初期獲支援。

英國政府發言人回應報道稱，當局投放超過4300萬英鎊，正在協助香港持有BNO的人及其家庭於抵達後開展新生活，並支援尋找住屋及子女就學等方面。

發言人補充，政府設立融合計劃（integration programme）及12個虛擬歡迎中心，並為志願團體及社區組織提供資源。當局正向抵英者提供更多租屋及置業的資訊，業主及地產中介亦已知悉港人的權利。

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