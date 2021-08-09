社協：綜援婦女支出增 焦慮情緒較疫前差

停工照顧子女比例 增至逾八成

有關調查今年4月進行，以網上問卷形式訪問290名本港綜援婦女，發現84.4%受訪婦女在疫情下生活開支增加，當中以食物開支增幅最高，平均每月增約1900元，其次為子女補習費及租金；逾八成婦女只能選擇「節衣縮食」應付開支，另37%需削減子女補習班及興趣班開支。

疫情下中小學維持半日上課，調查發現，疫情期間無工作或需停工照顧子女的婦女增近12個百分點至近86%。獨力撫養10歲兒子的阿芳，為照顧兒子放棄廚房雜工兼職，現時每天抽1至2小時做清潔工，月入減少近2000元，她只能節儉些，外出時讓兒子先吃飯，自己回家再煮食果腹；網課效果欠理想，阿芳的兒子成績退步，但她亦無能力支付補習班費用。

倡津貼綜援學童課外活動費

調查亦發現，綜援婦女的焦慮程度為56.3%，遠較一般巿民的28.1%高，受訪婦女對日常支出、子女學業及管教3個範疇的困擾程度愈高，焦慮程度則愈高。育有兩名子女的阿雄稱，疫情後情緒加倍受困，去年10月患抑鬱症，因情緒問題未能工作，而子女成績轉差，令她一度想體罰子女，「一嘈就控制唔到」。

社協副主任施麗珊表示，冀政府檢討綜援標準金，或提供抗疫特別津貼，紓緩基層的壓力。長遠而言，她期望政府津貼綜援學童補習及課外活動費用，以及上調綜援全數豁免額至3500元，以協助婦女脫離綜援網。