調查：疫下父母子女衝突增 有學童𠝹手紓壓

超過四成半每天衝突

逾七成親子溝通壓力「爆煲」

獅子山青年商會聯同香港家庭調解協會，在今年4至5月以問卷訪問304名小學生家長及302名小學生，逾四成半受訪家長及子女每天至少有一次衝突，主要源自學業進度或升學問題，其次為親子溝通及分配電子學習時間；超過七成受訪者的親子溝通壓力指數「爆煲」，即壓力評分達3至5分(即間中至經常)的水平，惟近四成家長及約兩成子女表示不懂得處理該壓力；近七成家長及57%子女在溝通壓力下，曾想過傷害自己或他人，當中逾三成家長及58%子女曾傷害自己或他人。

香港家庭調解協會總幹事梁淑瑜稱，過往家長大多外出工作，與子女面對面相處的時間少，疫情下大家多在家中相處，難免會不適應，磨擦亦相應增多。她接觸的家長一般以語言暴力傷害身邊的人，亦會打自己或體罰子女；而子女則一般會打自己或同學，甚至接觸過小三生𠝹手自殘。

家長王女士指，疫情期間兒子終日留在家中玩手機，上課亦不專心，使她大感無助及壓力無從宣泄，常與兒子口角或冷戰。她某次知悉朋友阻止子女玩電子遊戲時，被罵「我好嬲你憎死你」，促使她亦反思及處理與兒子的關係。

另外，逾八成半受訪家長及子女以消極負面方法處理親子衝突，包括責罵、發脾氣、冷戰等，不足兩成會與對方心平氣和討論。

逾八成消極處理 責罵發脾氣冷戰

梁淑瑜指，結果反映大部分家長及子女應對親子衝突時，均欠缺妥當的衝突調解處理技巧，往往導致親子關係更為惡劣，形成惡性循環，加劇親子關係的張力，甚至由口角演變至肢體衝突。她建議家長與子女學習調解技巧，以開放、接納的態度溝通，及早化解矛盾。