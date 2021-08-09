長者塞肛死因研訊建議 社署更新守則 安老院須訂特別關顧名單

明報記者 陳柔雅

社署回覆，已詳細研究死因庭建議並因應建議更新《安老院實務守則》，包括規定安老院須加強員工值勤的管理機制及院舍主管就員工值勤情况的監管責任及角色、須備存「需要特別關顧的住客名單」紀錄及加強監察有關住客的照顧情况。就加強對提供虛假資料及屢出現人手不足的安老院的懲處工作等建議，社署稱已接納及實施建議。

要求每兩日檢查名單內住客健康

死因裁判官去年裁定事主王志成死於自然，並提出10項建議包括社署應建立安老院牌照經營人黑名單、院舍主管應「加簽」員工更表作實、護理員至少每隔兩日為院友作健康紀錄。

據悉，社署要求院舍備存「需要特別關顧的住客名單」，須安排適當人員如護士或保健員，至少每兩日為完全缺乏自我照顧能力及未能有效表達需要的住客，如智障或患認知障礙、中風等長期臥牀住客健康檢查，主管須抽查及觀察住客照顧情况並保存紀錄；另要求建管理機制或更新電子紀錄系統，由院舍主管核實員工值勤紀錄（見表）。

社署沒回應曾否發現院舍違新要求，指安老院牌照事務處督察會突擊巡視執行情况。

業界：非苛刻 是基本功

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英認為修訂合理，「不是苛刻，都是基本功」，分別只是現在於守則清晰列明要求，認為業界要習慣「做好紀錄」。他舉例說，其院舍已將較體弱院友納入「需要特別關顧的住客名單」，職員至少隔日檢查生命表徵包括量體溫、血壓等並記錄在表格，院長每兩周檢查紀錄。他說監管及要求增加，雖令院舍工作增加，「但這是安老服務專業要行的路」。

張超雄批「表面工夫」：文件可造假

社署「檢視院舍法例及實務守則工作小組」成員張超雄質疑，即使要求院舍為院友填寫更多紀錄或主管核實值勤紀錄，「文件都可以造假」，批評修訂屬「搲痕」及「表面工夫」，未解決深層次問題，包括人手質素、依賴私人市場提供廉價服務等問題，促政府大刀闊斧改革院舍規劃及盡快修改院舍條例。

小組兩年前《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》提出19項修例建議，包括提高法定最低人手要求，據悉政府目標最快明年初向立法會提交修例草案。社署稱正進行修例草擬工作，完成後將盡快提交立法會審議。