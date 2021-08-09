兩貨櫃檢值5700萬冰毒K仔 元朗拘販毒兄弟

兩人另涉阻差辦公

被捕兩兄弟姓黃，26歲兄長涉嫌串謀販毒、阻礙警務人員執行職務及未能出示身分證明文件，24歲胞弟則涉嫌阻礙警務人員執行職務及未能出示身分證明文件，同被帶署扣查。

毒品調查科探員上周四展開打擊毒品行動，搜查兩個元朗公奄路物流公司的貨櫃，檢獲夾雜於貨物中的82公斤冰及24公斤氯胺酮（Ｋ仔），市值約5700萬元。探員翌日於新田拘捕兩名男子，毒品流向仍有待調查，不排除有更多人被捕。

巴國入境 報稱牀上用品

警方初步調查發現，兩貨櫃經海運由巴基斯坦抵港，報稱為1500箱牀上用品，物流公司上周四在葵涌貨櫃碼頭提貨，貨櫃運至元朗公奄路。探員同日在1500箱貨物中檢獲該批市值5700萬元的毒品。

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，疫情下各國出入境受限，相信販毒集團甘冒風險，將大批毒品短時間一次過偷運入境。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。