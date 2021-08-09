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涉張貼恐嚇唐英傑案法官海報 男子控展示煽動刊物

【明報專訊】警方上周五（6日）拘捕一名男子，涉嫌分別於7月28及30日，在上水及高等法院張貼侮辱、恐嚇首宗國安法案件法官的海報。被捕男子翌日被控「展示煽動刊物」罪，案件今午（9日）在西九龍裁判法院提堂。法庭上月27日裁定首宗國安法案件被告唐英傑罪名成立，判處監禁9年。

據了解，被捕男子姓蔣，新界北總區刑事部探員上周五以「煽動意圖罪」在上水區拘捕該名41歲男子，涉嫌於7月28日、30日分別在上水天平邨一間幼稚園外及高等法院大樓一洗手間內，張貼侮辱及恐嚇3名處理首宗港區國安法案件法官的海報。

警方其後在被捕男子寓所檢獲一批「帶有煽動意圖」的海報。案件其後由國家安全處跟進調查。涉案男子於被捕翌日被落案控以展示煽動刊物罪，案件將於今午在西九龍裁判法院提堂。

唐英傑判囚當日 法官接炸彈恐嚇

唐英傑案為港區國安法首宗案件，不設陪審團，由高等法院原訟庭國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信審理。經過15日審訊，3名法官7月27日裁定被告煽動分裂國家及恐怖活動兩罪成立。同日下午5時許，一名男子致電法官杜麗冰的辦公室，揚言會以炸彈襲擊，及會斬死其餘兩名法官。

司法機構當時回應稱，任何人試圖向法官施加不當壓力，應受嚴厲譴責。律政司亦表示，法官因履行職能而被人恐嚇，特區政府必定嚴正執法，絕不容忍。政務司長李家超7月31日回應事件時，斥不法之徒致電恐嚇法官是有違法紀，須追究到底及要求警隊執法。

相關字詞﹕法官 國安法 侮辱恐嚇 唐英傑

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