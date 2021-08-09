港聞

港聞二

虛幣賣家託人收款遇劫 疑遭食夾棍 警拘5人

【明報專訊】尖沙嘴上月發生劫案，一名韓裔男子收取報酬協助他人於虛擬貨幣公司提取交易所得現金，按指示至亞士厘道一幢大廈時遇劫，被搶去約329萬元現金。警方經追查後鎖定一個涉及約8人的非華裔犯罪集團，探員上周二（3日）起先後拘捕5人。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

油尖警區重案組第二隊主管督察傅皓成表示，遇劫的39歲韓國裔男子為餐廳經理，按早前在社交網站結識的朋友指示，於7月28日傍晚在尖沙嘴一間虛擬貨幣交易公司提取現金，並可獲得數千元報酬。

事主提取現金後按指示到亞士厘道24號大廈梯間時，突然被4名南亞裔男子包圍，其中一人揮動手上一柄約5吋長利刀，事主反抗時手掌被割傷，其後被他們用繩綑綁，賊人掠去載有328萬現金的背囊及內有1萬元現金的斜孭袋後向九龍公園方向逃去，事主自行鬆綁報警。

賣家不在港 託交收失款329萬

重案組探員經深入調查，發現該4名戴帽及口罩的賊人在九龍公園徑登上一部白色豐田Mark X私家車，接應車輛駛至深水埗興華街西一個停車場，各人分散逃去。探員於案發後在停車場發現涉案私家車，並鎖定涉案犯罪集團，發現他們計劃精密、分工仔細，包括搶劫、持刀、睇水及駕駛接應車輛。據了解，40萬個泰特幣持有人不在本港，他安排中間人到虛擬貨幣公司提取交易所得現金，惟中間人疑串通賊人，聘用事主提款，再安排行劫。

探員於上周二至昨日採取行動，先後拘捕5名涉案的南亞裔男子，年齡介乎19至35歲，報稱為保安、商人及無業。其中一名28歲男子已被落案暫控一項行劫罪，案件將於今早在九龍城裁判法院提堂；其餘4人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。警方呼籲，市民如目擊劫案經過或有任何資料提供，請致電3661 9239與油尖警區重案組第二隊聯絡。

相關字詞﹕行劫 南亞裔 泰特幣 虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞

財政司聘顧問 分析民意定公關策略 陳茂波一月17帖倍增 頻落區訪各年齡層
財政司聘顧問 分析民意定公關策略 陳茂波一月17帖倍增 頻落區訪各年齡層
中標公司屬星島《巴士的報》旗下 從事社交媒體營銷數據分析
中標公司屬星島《巴士的報》旗下 從事社交媒體營銷數據分析
昨發短片飾消費者 警訊「騙徒」客串
昨發短片飾消費者 警訊「騙徒」客串
「重新出發」少付569萬公關費 政府稱「策略調整」沒續約
「重新出發」少付569萬公關費 政府稱「策略調整」沒續約
中學生蟹蓋製膠布 抗菌佳成本低可降解
中學生蟹蓋製膠布 抗菌佳成本低可降解
鄭若驊：反制裁法列附件三「最自然最恰當」
鄭若驊：反制裁法列附件三「最自然最恰當」
炸岩洞搬污水廠 智能鑿岩車精準爆破 伸縮鑽臂裝感應器 實時監測硬度減誤差成本
炸岩洞搬污水廠 智能鑿岩車精準爆破 伸縮鑽臂裝感應器 實時監測硬度減誤差成本
廠房減半處理量增 日清34萬立方米污水
廠房減半處理量增 日清34萬立方米污水
機場引入預調空調系統 節省相當1200戶1年電量
機場引入預調空調系統 節省相當1200戶1年電量
市建擬35億購盛德街項目 韋志成：已反映「7年樓呎價」
市建擬35億購盛德街項目 韋志成：已反映「7年樓呎價」
再工業化資助申請 16宗獲同意涉款1.08億
再工業化資助申請 16宗獲同意涉款1.08億
涉張貼恐嚇唐英傑案法官海報 男子控展示煽動刊物
涉張貼恐嚇唐英傑案法官海報 男子控展示煽動刊物
前議助機場暴動囚塘福 遭囚友襲擊 臉傷送院
前議助機場暴動囚塘福 遭囚友襲擊 臉傷送院
兩貨櫃檢值5700萬冰毒K仔 元朗拘販毒兄弟
兩貨櫃檢值5700萬冰毒K仔 元朗拘販毒兄弟
長者塞肛死因研訊建議 社署更新守則 安老院須訂特別關顧名單
長者塞肛死因研訊建議 社署更新守則 安老院須訂特別關顧名單
調查：疫下父母子女衝突增 有學童𠝹手紓壓
調查：疫下父母子女衝突增 有學童𠝹手紓壓
社協：綜援婦女支出增 焦慮情緒較疫前差
社協：綜援婦女支出增 焦慮情緒較疫前差
港僑協會批英乏支援 求職難住屋教育不平等
港僑協會批英乏支援 求職難住屋教育不平等
冀守「最後堡壘」 麥嘉琳留任終院法官
冀守「最後堡壘」 麥嘉琳留任終院法官
昨增兩輸入 一帶L452R曾打復必泰
昨增兩輸入 一帶L452R曾打復必泰
疑被叫醒落車 乘客爆巴士玻璃被捕
疑被叫醒落車 乘客爆巴士玻璃被捕
本地平台區塊鏈技術便利藝術交易
本地平台區塊鏈技術便利藝術交易
合作藝術家：網站功能強大
合作藝術家：網站功能強大
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭讚「第一」 Sarah：唔好安慰我喇
【Emily】林鄭讚「第一」 Sarah：唔好安慰我喇
【Emily】Sarah奪牌前 民記「先賀」包辦金銀銅
【Emily】Sarah奪牌前 民記「先賀」包辦金銀銅
【Emily】海園另類五環圖 多謝征奧港將
【Emily】海園另類五環圖 多謝征奧港將
【Emily】AO暑期實習生感言：唔要驚天動地 要做小螺絲
【Emily】AO暑期實習生感言：唔要驚天動地 要做小螺絲
【Emily】朱順雅探何俊仁：瘦削但精神
【Emily】朱順雅探何俊仁：瘦削但精神
【Emily】林兆彬黃店周五試業 續做社區工作
【Emily】林兆彬黃店周五試業 續做社區工作