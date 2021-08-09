虛幣賣家託人收款遇劫 疑遭食夾棍 警拘5人

油尖警區重案組第二隊主管督察傅皓成表示，遇劫的39歲韓國裔男子為餐廳經理，按早前在社交網站結識的朋友指示，於7月28日傍晚在尖沙嘴一間虛擬貨幣交易公司提取現金，並可獲得數千元報酬。

事主提取現金後按指示到亞士厘道24號大廈梯間時，突然被4名南亞裔男子包圍，其中一人揮動手上一柄約5吋長利刀，事主反抗時手掌被割傷，其後被他們用繩綑綁，賊人掠去載有328萬現金的背囊及內有1萬元現金的斜孭袋後向九龍公園方向逃去，事主自行鬆綁報警。

賣家不在港 託交收失款329萬

重案組探員經深入調查，發現該4名戴帽及口罩的賊人在九龍公園徑登上一部白色豐田Mark X私家車，接應車輛駛至深水埗興華街西一個停車場，各人分散逃去。探員於案發後在停車場發現涉案私家車，並鎖定涉案犯罪集團，發現他們計劃精密、分工仔細，包括搶劫、持刀、睇水及駕駛接應車輛。據了解，40萬個泰特幣持有人不在本港，他安排中間人到虛擬貨幣公司提取交易所得現金，惟中間人疑串通賊人，聘用事主提款，再安排行劫。

探員於上周二至昨日採取行動，先後拘捕5名涉案的南亞裔男子，年齡介乎19至35歲，報稱為保安、商人及無業。其中一名28歲男子已被落案暫控一項行劫罪，案件將於今早在九龍城裁判法院提堂；其餘4人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。警方呼籲，市民如目擊劫案經過或有任何資料提供，請致電3661 9239與油尖警區重案組第二隊聯絡。