再工業化資助申請 16宗獲同意涉款1.08億

涉生物科技食品加工等

薛永恒在網誌表示，政府一直循基建、人才、資金、技術及科研方面為「再工業化」製造有利條件。基建方面，政府近年投放逾90億元興建4項專項設施，提供特別設計空間和設施配套，推動高科技智能生產。目前大埔工業邨的精密製造中心已投入服務，並悉數租予精密工程及組裝、新物料製造和環保紗線等企業。另外，大埔工業邨醫療用品製造中心於今年內落成、將軍澳工業邨先進製造業中心將明年落成、元朗工業邨微電子中心將2023年落成，3項設施提供逾16萬平方米樓面面積。

薛永恒稱，香港未來要做到「產業科技化」及「科技產業化」，運用科技令傳統產業繼續發展，同時將科研成果商品化。他續稱，香港科研實力雄厚，具備國際化及市場化優勢，加上國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區帶來龐大發展機遇，香港創科發展正值黃金時代，政府會繼續與業界等積極推動相關工作，為香港經濟注入新動力。